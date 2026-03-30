İstanbul'da yaşayan sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan'ın hayatı, yaptırdığı göğüs estetiği sonrası kabusa döndü. Ameliyatın ardından ciddi sağlık sorunları yaşadığını öne süren genç kadın, defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını belirterek Doktor G.T.'den şikayetçi oldu.

HERKESE MERMİ, SANA PAPATYA

Zehra Sarıcan, şikayetinin ardından "Kapıma çiçekle gelen kişiler, doktordan dövün talimatı aldıklarını söylediler" diyerek yardım istedi. Çiçekteki "Herkese mermi, sana papatya" yazılı notta dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre Sarıcan, "Ölmek istemiyorum, çok korkuyorum. Beni koruyun" diyerek emniyet güçlerine şikayette bulundu.

Öte yandan sosyal medya fenomeni Sarıcan, geçirdiği operasyonlar nedeniyle neredeyse göğsünü kaybettiğini, üniversite hastanesinde devam eden tedavi ile yeniden sağlığına kavuşmaya çalıştığını söyledi.