Soruşturma temelli öğrenmeyi (inquiry based approach) ve iyi oluş (human flourishing) yaklaşımını merkeze alan Özel Erkan Ulu Okulları tarafından, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü izniyle düzenlenen yarışmaya başvurular www.gencfelsefeciodulleri.com adresi üzerinden yapılıyor.

FELSEFI SORU ILE BAŞLAYAN BIR DÜŞÜNME SÜRECI

Yarışmaya katılan öğrenciler, sosyal ilişkiler kavramı etrafında bir felsefi soru belirleyerek bu soruyu tartışacak. Ardından kavrama ilişkin duygu, düşünce ve fikirlerini; blog yazısı, makale, mektup, kısa hikâye, diyalog, podcast, video ya da kısa film gibi tercih ettikleri bir formatta esere dönüştürecek. Katılımın ücretsiz ve gönüllülüğe dayalı olduğu yarışmaya öğrenciler, bireysel ya da takım halinde başvurabilecek.

Yarışma jürisinde yer alan felsefeci ve eğitmen Dr. Özge Özdemir, başvuru sürecine dair şunları söyledi: “Yarışmanın başvuru sayfasında yer alan örnek sorular, çocuklar için yol gösterici bir çerçeve sunuyor. Öğrenciler bu sorulardan yola çıkarak kendi felsefi sorularını geliştirebilirler. Bizim için önemli olan, çocukların anlamaya yönelik sorularla yola çıkmaları ve düşüncelerini geliştirirken yeni ayrımlar ve bağlantılar keşfettikleri eserler üretmeleri.”

NEDEN “SOSYAL İLIŞKILER” TEMASI?

Genç Felsefeci Ödülleri, felsefi düşünmenin yanı sıra çocukların iyi oluş üzerine düşünmelerine de alan açmayı amaçlıyor. Yarışma, önceki yıllarda mutluluk ve sağlıklı olmak temalarıyla ele aldığı iyi oluş kavramını, bu yıl sosyal ilişkiler odağında düşünmeye devam ediyor. Böylece her yıl iyi oluşu etkileyen farklı bir boyutu merkeze alarak, çocukların ve aslında hepimizin yaşamına temas eden bu konuyu felsefi bir perspektifle ele almanın yolunu açıyor.

Dr. Özge Özdemir, tema seçimini şöyle açıklıyor: "İyi olma ve güzel büyüme fikrini merkeze alan yarışmamızda, bu yıl sosyal ilişkileri ele alıyoruz. Çünkü kim olduğumuz, nasıl davrandığımız ve neye değer verdiğimiz, büyük ölçüde başkalarıyla kurduğumuz ilişkiler içinde şekilleniyor. Aynı zamanda birlikte düşünmenin ve farklı görüşleri anlamaya çalışmanın desteklendiği öğrenme ortamları, çocukların hem iyi oluşunu hem de sosyal ilişkilerini besleyen önemli bir zemin oluşturuyor.”

Dünya Sağlık Örgütü’nün sosyal ilişkiler ve yalnızlık üzerine değerlendirmeleri, dünya genelinde her altı kişiden birinin yalnızlık yaşadığını, bu oranın genç yaş gruplarında daha yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor (*). Bu veriler, sosyal ilişkilerin, insanın iyi oluşu üzerinde belirleyici bir rol oynadığına ve bu konunun birlikte düşünülmesi gereken bir alan olduğuna işaret ediyor.

ULUSLARARASI DENEYİMDEN YEREL BİR YARIŞMAYA

Özel Erkan Ulu Okulları Genel Koordinatörü Zeynep Ulu Banaz ise, Genç Felsefeci Ödülleri fikrinin, 2021 yılında Erkan Ulu Okulları öğrencilerinin İrlanda Genç Felsefeci Ödülleri’nde (IYPA) dünya birincisi olmasının ardından doğduğunu belirtti. Banaz, pandemi döneminde “dayanışma” kavramı üzerine hazırlanan Zoom tiyatrosuyla elde edilen bu başarının, yarışmanın Türkiye’de hayata geçirilmesi için ilham verdiğini ifade etti.

Felsefi düşünmeyi ve iyi oluş yaklaşımını okulun müfredatına ve farklı öğrenme ortamlarına taşıdıklarını belirten Banaz, 2018 yılından bu yana Çocuklar İçin Felsefe (P4C) dersinin müfredatta yer aldığını söyledi.

Öğrencilerinin, Açık Radyo’da beş sezon boyunca yayımlanan Küçük Düşünürler Topluluğu programıyla felsefi tartışmaları kamusal alana taşıdığı Erkan Ulu Okulları, ABD’deki Qualia Okulu ile iki yıl süren kardeş okul çalışmasıyla da “iyi oluş” teması farklı kültürlerden öğrencilerle birlikte ele aldı.

Bu çalışmaların 2024 Dünya Felsefe Kongresi’nde sunularak uluslararası akademik çevrelerde de yer bulduğunu belirten Zeynep Banaz, son iki yılda okulun International Baccalaureate’in (IB) iyi oluş odağında yürüttüğü araştırma projesinde aktif rol aldığını ve bu doğrultuda bir okul gelişim programı oluşturduğunu ifade etti.

Bu süreci değerlendiren Banaz, şunları söyledi: “Bizim için felsefe, okulda ek bir etkinlikten çok, birlikte düşünmenin ve anlam arayışının doğal bir parçası. Felsefi düşünmeyi ve iyi oluş yaklaşımını temel alarak yürüttüğümüz projelerde, bunların öğretimde somut karşılıkları olduğunu her seferinde yeniden görüyoruz. Çocukların soru sormaya, düşüncelerini paylaşmaya ve birlikte anlam üretmeye davet edildikleri ortamlarda iyi oluşun güçlendiğini de gözlemliyoruz. Genç Felsefeci Ödülleri bu yaklaşımı okulun dışına taşıyan ve çoğaltan çalışmalardan biri. Üçüncü yılına ulaşan yarışmanın, bu anlayışla gelenekselleşen bir buluşmaya dönüşmesinden dolayı çok mutluyuz.”

JÜRİDE HEM AKADEMİSYENLER HEM DE AKRAN JÜRİ ÜYELERİ YER ALIYOR

Yarışmanın jüri kadrosunda, MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Melike Acar, felsefeci ve eğitmen Dr. Özge Özdemir, Özel Erkan Ulu Okulları Kurucu Koordinatörü Zeynep Ulu Banaz, felsefe öğretmeni Özden Ağbulut ile okulun ortaokul öğrencileri Dila ve Yiğit yer alıyor. Jüri yapısı, akademik değerlendirme ile akran bakışını bir araya getiriyor.

Akran jüri üyesi olarak görev almaktan duydukları mutluluğu ifade eden Dila Akbulut, sürece dair düşüncelerini şöyle paylaştı: “Kendi okulumuzun öğrencileri yarışmaya katılamıyor. Biz de bu yüzden hem felsefe derslerimizde sosyal ilişkiler konusunu tartışıyor hem de diğer okullardan gelecek projeleri merakla bekliyoruz.”

Diğer akran jüri üyesi Yiğit Baydar ise yarışmaya dair düşüncelerini “Geçen yıl jüri üyesi olan arkadaşlarımız bu deneyimi çok severek anlatıyorlar. Bu yıl aynı sorumluluğu üstlenmek bizim için hem heyecan verici hem de öğretici” şeklinde açıkladı.

Genç Felsefeci Ödülleri, çocukları yalnızca düşünmeye değil; birlikte düşünmeye, soru sormaya ve anlamı başkalarıyla birlikte kurmaya davet ediyor. Felsefeyi gündelik hayatla buluşturan bu yarışma, iyi oluşu etkileyen meseleleri her yıl farklı bir tema üzerinden ele alarak, çocukların düşünme cesaretini ve söz hakkını güçlendirmeyi amaçlıyor. Genç Felsefeci Ödülleri, bu yönüyle yalnızca bir yarışma değil, düşünmenin paylaşıldıkça çoğaldığı bir buluşma zemini olarak yoluna devam ediyor.

Genç Felsefeci Ödülleri Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2026

Bilgi ve Başvuru: https://www.gencfelsefeciodulleri.com |[email protected]

(*) https://cdn.who.int/media/docs/default-source/who-commission-on-social-connection/whocsc-plainlanguage-en_comp.pdf

YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ HAKKINDA

Dr. Öğr. Üyesi Melike Acar

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında tamamladı. Gelişim psikolojisi yüksek lisans derecesini San Francisco State University’den aldıktan sonra University of California-Berkeley’de eğitim ve University of California’da insan gelişimi ve eğitim alanlarında doktora yaptı. Ahlaki ve toplumsal sorgulamanın gelişimi ile sosyal-bilişsel gelişim konularında araştırmalar yürüten Melike Acar, akademik çalışmalarına MEF Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

Dr. Özge Özdemir

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Montclair State University / Institute for the Advancement of Philosophy for Children merkezinde Çocuklar İçin Felsefe eğitimini tamamladı. Little Thinkers Society'nin kurucusudur. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersini verdi. Redhouse Kidz Yayınları'nın Çocuklar İçin Felsefe ve Küçük Düşünürler kitap serilerinin yazarıdır. Eğitmenlik, eğitmen eğitimi, eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi ve deneyim sahibidir.

Zeynep Ulu Banaz

1990 yılında Alman Lisesi’ni derece ile bitirip 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1994-1996 yılları arasında Ernst & Young’da denetim uzmanlığı, 1996-2008 yılları arasında Unilever Orta Asya ve Türki Cumhuriyetler bölgesinde Bölgesel Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Eğitim sektöründe çalışmak ve birikimlerini Erkan Ulu Eğitim Merkezi’nin kurumsallaşması konusunda değerlendirmek üzere 2008 yılında kariyerinde yeni bir döneme başladı. 2014 yılında yayınlanan “dershanelerin özel okula dönüşmesi” genelgesi sonrası Erkan Ulu Eğitim Merkezi’nin ortaokula dönüşme sürecini kurucu öğretmen Tunç Ulu ile birlikte yöneten Zeynep Ulu Banaz, bugün ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul olarak hizmet veren kurumun Genel Koordinatörü olarak çalışmalarına devam ediyor.

Özden Ağbulut

Akdeniz Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olan Özden Ağbulut, öğrencilik yıllarından itibaren felsefeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen ve eğitimin dönüştürücü gücüne inanan bir eğitimcidir. Kariyeri boyunca felsefi yayıncılık ve sivil toplum çalışmalarında aktif roller üstlenmiş, Didim Felsefe Gönüllüleri Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerle toplumsal farkındalık projelerine katkı sağlamıştır.

P4C (Çocuklar ve Topluluklar İçin Felsefe) uzmanlığını hem Erkan Ulu Okulları’ndaki öğretmenlik pratiğine hem de yetişkinlere yönelik düzenlediği topluluk soruşturmalarına başarıyla aktaran Ağbulut'un temel vizyonu, sorgulayan ve tartışan nesiller yetiştirmektir. Eğitimde yenilikçi yaklaşımları ve sürekli gelişimi önceliklendiren Ağbulut, Öğretmen Ağı bünyesinde sürdürdüğü Değişim Elçiliği göreviyle mesleki dayanışmanın ve kolektif üretimin parçası olmaya devam etmekte, güncel öğretim yöntemlerini yakından takip ederek eğitim dünyasına değer katmayı sürdürmektedir.