Tıp dünyasında spontan pnömotoraks olarak adlandırılan ve halk arasında "akciğer sönmesi" şeklinde bilinen klinik tablo, özellikle 15 ile 30 yaş arasındaki erkek popülasyonu için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam etti.

Genellikle hiçbir ön belirti vermeksizin, tek taraflı ve batıcı bir göğüs ağrısı ile kendisini gösteren bu durumun, çoğu hasta tarafından yanlış teşhis edilerek "kas spazmı" ya da "yel girmesi" olarak geçiştirildiği kaydedildi.

BİLİMSEL VERİLER VE RİSK GRUPLARI

Amerikan Göğüs Cerrahları Derneği tarafından yayımlanan güncel raporlar, bu vakaların %80’inden fazlasının erkeklerde görüldüğünü ortaya koydu.

Akciğer yüzeyinde oluşan ve "bleb" adı verilen küçük hava keseciklerinin patlaması sonucu, havanın akciğer ile göğüs duvarı arasına dolmasıyla organın büzüldüğü bildirildi.

Sigara kullanımı ve genetik yatkınlığın yanı sıra, fiziksel yapının da bu duruma zemin hazırladığı ifade edildi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Mayo Clinic Göğüs Cerrahisi Bölümünden Dr. Shanda Blackmon, zayıf ve uzun boylu gençlerin anatomik yapıları gereği daha yüksek risk taşıdıklarını belirtti.

Dr. Blackmon, göğüs kafesindeki basınç değişimlerinin bu bireylerde daha sert hissedildiğini ve tedavi edilmeyen vakaların kalp üzerinde baskı oluşturarak hayati risk doğurduğunu vurguladı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Pulmonolog Dr. Panagis Galiatsatos ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Genç hastalar genellikle göğüs ağrısını spor yaralanmasıyla karıştırma eğilimi gösterdi. Ancak ani başlayan ve nefes alırken şiddetlenen o 'bıçak saplanması' hissi, akciğerin dış zarı ile göğüs kafesi arasındaki boşluğa hava sızdığının en net kanıtıdır. Bu noktada radyolojik görüntüleme yapılmadan tanı konulması imkansızdır."

TEDAVİDE HIZLI MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Hastalığın seyrinde erken müdahalenin akciğerin tekrar şişirilmesi ve kalıcı hasarın önlenmesi açısından hayati olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, nefes darlığının istirahatle geçmediği durumlarda, vaktin en büyük düşman olduğunu dile getirdi.

Küçük çaplı sönmelerde oksijen tedavisi yeterli olurken, ileri derece vakalarda göğüs tüpü uygulamasıyla havanın tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.