Karadağ'ın başkenti Podgorica'nın ev sahipliğinde, 3-7 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U18 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Eleme Müsabakaları’nda mücadele edecek olan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, hazırlıklarına Ankara’da başladı.

Karadağ, Romanya ve Kosova ile aynı grupta yer alan U18 Erkek Milli Takımımız, eleme grubunda oynayacağı müsabakaları birinci sırada tamamlaması hâlinde, U18 Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

Milli Takımımız, Ankara’da gerçekleştireceği kamp süresince teknik ve taktik çalışmalarının yanı sıra fiziksel hazırlıklarını da sürdürecek.

U18 Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

İdari ve Teknik Kadro'da Ali Kazım Hidayetoğlu, Altyapı Koordinatörü Engin Yılmaz, Baş Antrenör Haktan Balin ile Yardımcı Antrenörler Celil Yavuz, Hamza Güçlü, Kadir Yılmaz, Fizyoterapist Mithat Süpürkeci ve Masör Melih Uysal yler alıyor

Milli Takım kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: Orhan Yağız Yavuz, Utku Görkem Pehlevan, İbrahim Aslan Çiftçi, Sait Atakan Özen, Okan Özkaya, Bayram Mert Güler, Altan Aras, Alperen Barış Aktaş, Alaattin Eren Çimen, Furkan Emre Kurt, Melih Görkem Mangırcı, Ahmet Tuğalp Uludağ, Altar Yücel, Yağız Barkan.