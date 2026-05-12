Genç Diş Hekimleri Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Diş Hekimi Derya Yıldız, kamu hastanelerinde yoğun olarak diş hekimi ihtiyacı varken, hastalara randevu alacak doktor bulamaz durumdayken, diş hekim atamalarının yapılmadığını söyledi.

Antalya'da bir araya gelip dayanışma platformu kuran diş hekimleri ilerleyen günlerde eylem ve protesto ağlarını genişleteceklerini söylediler. Platform adına basın açıklaması yapan Derya Yıldız şunları söyledi;

“Türkiye’de diş hekimliği mesleği halkın yoğun talebine rağmen tarihinin en derin istihdam ve eğitim krizini yaşıyor. Resmi veriler, hem vatandaşın hizmete erişimindeki zorluğu hem de genç hekimlerin içine itildiği işsizlik sarmalını açıkça kanıtlamaktadır:



Sağlık Bakanlığı verilerine göre diş hekimliği, kamu hastanelerinde en çok aranan 2. branş konumundadır. Halkın bu yoğun talebine rağmen atamalar ihtiyacın çok gerisinde kalmaktadır.



* Atama Krizi: 2026 yılı resmi verilerine göre istihdam tablosu içler acısıdır:

* 314 Genel Diş Hekimi kadrosuna 16.370 hekim,

* 207 Uzman Diş Hekimi kadrosuna 636 uzman hekim başvurmuştur.

Toplamda 17.006 aday, sadece 521 kontenjan için yarışmak zorunda bırakılmıştır.

* DUS Tıkanıklığı: Uzmanlık sınavına giren aday sayısı 9.987 kişiye ulaşarak rekor kırarken, toplam kontenjanlar 800 bandında kalmıştır. 10 bin hekimin yarıştığı bu tablo, uzmanlık eğitimini bir "şans oyununa" dönüştürmüştür.



Acil Taleplerimiz:

1.Halkın hizmete erişimini kolaylaştırmak için "Aile Diş Hekimliği" modeline ivedilikle geçilmelidir.

2.Atama kontenjanları halkın talebiyle (en çok aranan 2. branş) orantılı şekilde artırılmalı ve liyakati önceleyen bir uzmanlık planlaması yapılmalıdır.”