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28 yaşındaki Ryan Cho’nun, Melbourne’deki Austin Hospital, Royal Melbourne Hospital ve Peter MacCallum Cancer Centre hastanelerinde görev yaptığı 2021-2025 yılları arasında gizli kameralarla kayıt yaptığı ortaya çıktı.

460 MAĞDURA AİT BİNLERCE GÖRÜNTÜ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde en az 460 kadına ait 4 bin 500 mahrem video bulunduğu açıklandı. Yetkililer, el konulan cihazlardan birinde toplam 10 bin 374 fotoğraf ve video tespit edildiğini duyurdu.

Cho’nun yalnızca hastanedeki kadın çalışanları değil, eski ev arkadaşını da gizlice görüntülediği belirlendi.

GİZLİ KAMERA TUVALETTE BULUNDU

Skandal, 2025 yılında Austin Hospital’da yalnızca personelin kullandığı bir tuvalette gizli kamera bulunmasıyla ortaya çıktı. İhbar sonrası başlatılan soruşturmada Ryan Cho gözaltına alındı.

Mahkemede takip, mahrem görüntü üretme ve gizli kamera yerleştirme dahil 13 suçlamanın tamamını kabul eden Cho hakkında başlangıçta 900’ü aşkın suçlama bulunduğu, bunların uzlaşma kapsamında 13 başlık altında toplandığı belirtildi.

SIKI ŞARTLARLA SERBEST BIRAKILDI

ABC News Australia'nın haberine göre; yaklaşık 30 dakika süren duruşmada suçunu kabul eden Cho, sıkı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, pasaportuna el konulmasına, yalnızca acil durumlarda hastanelere gitmesine, haftada üç kez polise imza vermesine ve tanıklarla iletişim kurmamasına karar verdi.

Öte yandan çoğunluğu kadın yaklaşık 100 mağdurun, görev yaptıkları üç hastane hakkında cinsel taciz ve iş yerinde ayrımcılık gerekçeleriyle insan hakları başvurusu yaptığı öğrenildi.

Ryan Cho’nun bir sonraki duruşmasının 23 Kasım’da görüleceği bildirildi.