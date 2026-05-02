Bursa’da geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen ve hukuk camiasını yasa boğan kadın avukat cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Borç-alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, bir ailenin üzerine kurşun yağdırılmasıyla sonuçlandı.

İCRA TAKİBİ HUSUMETE DÖNÜŞTÜ

Olayın arka planında ticari bir anlaşmazlığın yattığı öğrenildi. İddiaya göre, soğuk hava deposu işleten Elif Çalışkan’dan 5 milyon TL değerinde armut kasası satın alan Hakkı Çetin, borcunu ödemedi. Bunun üzerine Çalışkan, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla yasal süreci başlattı. İcra takibini durdurmak için kardeşleri telefonla tehdit eden Çetin, "Dosyayı geri çekin" talebine ret cevabı alınca dehşet saçtı.

YOL KESİP KURŞUN YAĞDIRDI

Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Ağaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Hatice Kocaefe, ablası Elif Çalışkan, babası ve erkek kardeşiyle birlikte yürüdüğü sırada otomobiliyle önleri kesildi. Hakkı Çetin’in silahından çıkan kurşunlardan biri Elif Çalışkan’ı dizinden yaralarken, göğsüne isabet alan genç avukat Hatice Kocaefe kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA: İSTEMEDEN OLDU

Cinayetin ardından Nilüfer’de saklandığı rezidansta yakalanan 5 suç kayıtlı Hakkı Çetin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederken pes dedirten bir savunma yaptı. Çetin’in ifadesinde şu sözlere yer verdiği öğrenildi:

"Birlikte ticaret yapıyorduk, borcum karşılığında çek verdim. Ödeme yapacağımı söylememe rağmen çekleri icraya verdiler. Buna çok sinirlendim. Aslında hedefim Elif Ç.'ydi, Hatice Kocaefe'yi istemeden vurdum."

KATİL VE YARDIMCILARI TUTUKLANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Hakkı Çetin ile birlikte ona yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen A.Ç., E.Ü., S.S. ve H.S. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç avukat Hatice Kocaefe’den geriye ise uluslararası toplantılarda çekilmiş fotoğrafları ve yarım kalan mesleki hayalleri kaldı.