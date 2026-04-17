Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen organizasyonun ilk oturumunda 200 metre karışık ve 100 metre serbest yarışları gerçekleştirildi.

Yüzme Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Atıl, AA’ya yaptığı açıklamada yaklaşık 1000 sporcunun ve 180’e yakın kulübün katılımıyla seçmelerin yapıldığını belirtti.

Atıl, yaz sezonunda düzenlenecek Avrupa şampiyonaları ve Akdeniz Oyunları için seçimlerin sürdüğünü ifade ederek sporcuların yoğun mücadele verdiğini söyledi. Katılımın yüksek olduğunu ve yüzücülerin en iyi dereceleri hedeflediğini aktardı.

Seçmelerin 19 Nisan Pazar günü tamamlanacağı bildirildi.