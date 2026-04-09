Beşiktaşlı çocuklar ve gençlere yönelik üyelik sistemi GenBeşiktaş’ın lansmanı, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ve Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı’nın katılımıyla Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uğur Fora, “Beşiktaş’ın geleceği, geleceğin Beşiktaşlıları için büyük önem taşıyor. ‘Beşiktaş bize babamızdan kalan miras değil, evlatlarımıza olan borcumuzdur’ anlayışıyla GenBeşiktaş projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 7’den 70’e tüm Beşiktaşlıların bu camianın bir parçası olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Beşiktaş sevgisiyle büyümesini istiyoruz. Bu proje ile 18 yaş altı Beşiktaşlıların genel kurul üyeliğine giden yolu açıyoruz. 1903 TL aidat ödeyen herkes GenBeşiktaş üyesi olabilecek. 18 yaşını dolduran üyeler ise yüzde 50 indirimle genel kurul üyesi olma hakkı kazanacak. Ayrıca GenBeşiktaş üyeleri lisanslı ürünleri indirimli alabilecek. Şehit, gazi ve dezavantajlı çocuklarımız ise ücretsiz üye olabilecek” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL OY KULLANMA YÖNETİMİN ALACAĞI BİR KARAR DEĞİL”

Yönetim olarak göreve geldikleri günden bu yana dijitalleşmeye öncelik verdiklerini de belirten Fora, “Bunun en önemli amacı kurumsallaşmaya katkı sağlamaktı. Cumartesi günü divan kurulu toplantısında bu konuda sunum yapacağız. Göreve geldiğimizde Beşiktaş’a yakışmayan bir IT altyapısı vardı, bunu tamamen yeniledik. Oy kullanmanın dijital olup olmaması ise yönetimin tek başına alacağı bir karar değil, camianın değerlendireceği bir konu. Ancak o altyapıya doğru ilerliyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu da GenBeşiktaş projesiyle gençlerin kulüple sürekli iletişim halinde olacağını vurguladı.

SEFA BAĞCI: KADIN VE GENÇ ÜYE SAYISI ARTMALI

Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı ise kulübün genel kurul üyelik yapısıyla ilgili bilgi vererek, “53 bin genel kurul üyemiz var. Son dönemde genç üyelerin sayısında artış var ancak yeterli değil. Kadın üyelerimizin oranı yüzde 10 seviyesinde. GenBeşiktaş projesiyle kadın ve genç üye sayısının daha da artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.