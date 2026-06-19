GENAR’ın anketinde çarpıcı sonuç: Türkiye, gündemi nereden takip ediyor?

Ankette yer alan diğer tercihlerin oranları da dikkat çekti. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 1,3'ü sunulan kaynakların "Hepsi" yanıtını verirken, yüzde 0,2'si ise "Diğer" seçeneğini tercih etti. Ülke gündemini hiçbir kaynaktan "Takip etmiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.