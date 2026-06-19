GENAR Araştırma Şirketi, Mayıs 2026 dönemine ait Türkiye Raporu sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 2.200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu kapsamlı araştırmada, vatandaşlara "Ülke gündemini takip ederken en çok kullanılan bilgi kaynağı hangisidir?" sorusu yöneltildi.
GENAR’ın anketinde çarpıcı sonuç: Türkiye, gündemi nereden takip ediyor?
GENAR tarafından 2.200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Mayıs 2026 Türkiye Raporu sonuçlarına göre, vatandaşların gündemi takip ederken en çok tercih ettiği bilgi kaynağı televizyon haberleri ve sosyal medya oldu. Dijital platformların yükselişi sürerken, basılı gazeteler geride kaldı.Kaynak: Diğer
Ortaya çıkan veriler, geleneksel medya ile dijital platformlar arasındaki büyük rekabeti ve basılı medyanın güncel durumunu net bir şekilde ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarına göre, televizyon haberleri liderliğini kıl payı korurken, sosyal medya platformları hemen arkasından geliyor.
Gündemi takip etmek için televizyon kanallarını seçenlerin oranı yüzde 42,7 olarak belirlendi. Twitter/X, Instagram ve Facebook gibi mecraları barındıran sosyal medyanın kullanım oranı ise yüzde 40,4 ile ikinci sırada yer aldı.
Dijital medyanın diğer kolları incelendiğinde, bağımsız dijital haber siteleri ile platformlarının yüzde 11,8’lik bir kitleye ulaştığı görüldü. Geleneksel gazetelerin internet dünyasındaki uzantısı olan gazetelerin dijital versiyonları yüzde 2,3 oranında tercih edildi.
Geleneksel basılı gazeteleri en çok kullanılan bilgi kaynağı olarak işaretleyenlerin oranı yalnızca yüzde 1,3'te kaldı.
Ankette yer alan diğer tercihlerin oranları da dikkat çekti. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 1,3'ü sunulan kaynakların "Hepsi" yanıtını verirken, yüzde 0,2'si ise "Diğer" seçeneğini tercih etti. Ülke gündemini hiçbir kaynaktan "Takip etmiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.