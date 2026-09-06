GENAR Araştırma’nın son ekonomi anketindeki sonuçlar, ekonominin toplumun gündemindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.
GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti
GENAR Araştırma’nın ekonomi yönetimine yönelik güven anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İktidar seçmeninde tablo değişti.Dilek Taşdemir
Nefes yazarı Aytunç Erkin, GENAR’ın ekonomi yönetimine yönelik güven araştırmasının sonuçlarını köşesine taşıdı.
Ankete göre katılımcıların yüzde 32,2’si ekonomi yönetimine “hiç güvenmiyorum”, yüzde 35,1’i ise “güvenmiyorum” yanıtını verdi.
Bu iki grubun toplamı, ekonomi yönetimine güvenmeyenlerin oranının yüzde 67,3 olduğunu ortaya koydu.
AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Anketin siyasi parti tercihlerine göre dağılımında da dikkat çeken veriler yer aldı.
AK Parti seçmeninin yüzde 24,9’u ekonomi yönetimine “güvenmiyorum” derken, yüzde 6,9’u “hiç güvenmiyorum” dedi.
Böylece AK Parti seçmeninin toplam yüzde 31,8’i ekonomi yönetimine güvenmediğini belirtti.
MHP seçmeninde ise tablo daha farklı oldu. MHP’lilerin yüzde 24,4’ü “güvenmiyorum”, yüzde 29,2’si ise “hiç güvenmiyorum” yanıtını verdi.
Anket sonuçlarına göre MHP seçmeninin yüzde 53,6’sı ekonomi yönetimine güvenmiyor.
MHP seçmeninin yüzde 24,4’ü ise ekonomi yönetimine güvendiğini ifade etti.
EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ EKONOMİ
GENAR araştırmanın anketinde Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri de siyasi parti tercihlerine göre ele alındı.
Enflasyon ve hayat pahalılığı, seçmenlerin öne çıkardığı başlıkların başında geldi.
Ekonomiyi en önemli gündem maddesi olarak gösterenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 27,4...
CHP seçmeninde yüzde 34,1...
Yeni Parti seçmeninde yüzde 34,9...
MHP seçmeninde yüzde 31,2...
İYİ Parti seçmeninde yüzde 32,9...
DEM Parti seçmeninde yüzde 35 olarak ölçüldü.
AK PARTİ SEÇMENİNİN EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ DE DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmada AK Parti’nin 25 yıllık iktidarı döneminde Türkiye açısından en başarılı olduğu alan da soruldu.
AK Parti seçmeninin yüzde 19,7’si sağlık alanını en başarılı alan olarak gösterdi.
Ekonomi konusunda ise dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. AK Parti seçmeninin yalnızca yüzde 2,8’i ekonomiyi 25 yıllık iktidarın en başarılı olduğu alan olarak değerlendirdi.
Ekonomi, bu oranla AK Parti seçmeninin değerlendirmesinde en başarılı alanlar sıralamasında altıncı sırada yer aldı.
GENAR Araştırma'nın anketinde ortaya çıkan sonuçlar, ekonomi yönetimine yönelik güven konusunda toplum genelindeki tabloyla birlikte farklı siyasi parti seçmenlerinin değerlendirmelerindeki ayrışmayı da gözler önüne serdi.