Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti

GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti

GENAR Araştırma’nın ekonomi yönetimine yönelik güven anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İktidar seçmeninde tablo değişti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 1

GENAR Araştırma’nın son ekonomi anketindeki sonuçlar, ekonominin toplumun gündemindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 2

Nefes yazarı Aytunç Erkin, GENAR’ın ekonomi yönetimine yönelik güven araştırmasının sonuçlarını köşesine taşıdı.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 3

Ankete göre katılımcıların yüzde 32,2’si ekonomi yönetimine “hiç güvenmiyorum”, yüzde 35,1’i ise “güvenmiyorum” yanıtını verdi.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 4

Bu iki grubun toplamı, ekonomi yönetimine güvenmeyenlerin oranının yüzde 67,3 olduğunu ortaya koydu.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 5

AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Anketin siyasi parti tercihlerine göre dağılımında da dikkat çeken veriler yer aldı.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 6

AK Parti seçmeninin yüzde 24,9’u ekonomi yönetimine “güvenmiyorum” derken, yüzde 6,9’u “hiç güvenmiyorum” dedi.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 7

Böylece AK Parti seçmeninin toplam yüzde 31,8’i ekonomi yönetimine güvenmediğini belirtti.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 8

MHP seçmeninde ise tablo daha farklı oldu. MHP’lilerin yüzde 24,4’ü “güvenmiyorum”, yüzde 29,2’si ise “hiç güvenmiyorum” yanıtını verdi.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 9

Anket sonuçlarına göre MHP seçmeninin yüzde 53,6’sı ekonomi yönetimine güvenmiyor.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 10

MHP seçmeninin yüzde 24,4’ü ise ekonomi yönetimine güvendiğini ifade etti.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 11

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ EKONOMİ

GENAR araştırmanın anketinde Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri de siyasi parti tercihlerine göre ele alındı.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 12

Enflasyon ve hayat pahalılığı, seçmenlerin öne çıkardığı başlıkların başında geldi.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 13

Ekonomiyi en önemli gündem maddesi olarak gösterenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 27,4...

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 14

CHP seçmeninde yüzde 34,1...

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 15

Yeni Parti seçmeninde yüzde 34,9...

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 16

MHP seçmeninde yüzde 31,2...

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 17

İYİ Parti seçmeninde yüzde 32,9...

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 18

DEM Parti seçmeninde yüzde 35 olarak ölçüldü.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 19

AK PARTİ SEÇMENİNİN EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada AK Parti’nin 25 yıllık iktidarı döneminde Türkiye açısından en başarılı olduğu alan da soruldu.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 20

AK Parti seçmeninin yüzde 19,7’si sağlık alanını en başarılı alan olarak gösterdi.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 21

Ekonomi konusunda ise dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. AK Parti seçmeninin yalnızca yüzde 2,8’i ekonomiyi 25 yıllık iktidarın en başarılı olduğu alan olarak değerlendirdi.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 22

Ekonomi, bu oranla AK Parti seçmeninin değerlendirmesinde en başarılı alanlar sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

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GENAR anketinde şaşırtan sonuç: İktidar seçmeninde tablo değişti - Resim: 23

GENAR Araştırma'nın anketinde ortaya çıkan sonuçlar, ekonomi yönetimine yönelik güven konusunda toplum genelindeki tabloyla birlikte farklı siyasi parti seçmenlerinin değerlendirmelerindeki ayrışmayı da gözler önüne serdi.

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