Gen terapilerini tek seferlik müdahaleler olmaktan çıkarıp tamamen geri dönüştürülebilir hale getiren bu gelişme; Alzheimer, depresyon ve hücresel yaşlanma gibi süreçlerin tedavisinde çığır açma potansiyeli taşıyor.

Dongguk Üniversitesi Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü'nden Prof. Jongpil Kim liderliğindeki araştırma ekibi, fare beyin dokusunu düşük frekanslı elektromanyetik alana maruz bırakarak Lgr4 geninin bu uyarıya belirgin şekilde yanıt verdiğini tespit etti. Lgr4 geninin promoter (çalıştırıcı) bölgesinden faydalanılarak geliştirilen "Ei" adı verilen gen anahtarı, dışarıdan uygulanan elektromanyetik dalgalarla hedef genlerin aktif hale getirilmesini sağladı. Dış uyarım kesildiğinde ise gen aktivitesi yaklaşık 24 saat içinde varsayılan seviyesine geri döndü.

ALZHEIMER VE DEPRESYON MODELLEMESİNDE UUMUT VEREN SONUÇLAR

Laboratuvar deneylerinde Ei sistemi, yaşlı farelerde kısmi hücresel yeniden programlama sağlayarak yaşlanma göstergelerinde iyileşme sundu. Bir diğer kritik aşamada ise serotonin üretimini sağlayan Tph2 geni elektromanyetik uyarım ile kontrol edilerek depresyon benzeri davranışların azaldığı ve serotonin seviyelerinin düzenlendiği görüldü. Sistem ayrıca Alzheimer hastalığında beyin yaşlanması ile amiloid beta plak birikimi süreçlerinin ayrıştırılması çalışmalarında da başarıyla kullanıldı.

GİYİLEBİLİR CİHAZLARLA GEN TEDAVİSİ MÜMKÜN OLABİLİR

Tıp dünyasında mevcut gen terapileri genellikle kalıcı ve tek seferlik müdahaleler olarak uygulanırken, bu yeni yöntem doktora ya da hastaya dışarıdan tam kontrol imkanı veriyor. Uzmanlar, gelecekte hastalara aktarılan genetik yapıların harici veya giyilebilir elektromanyetik cihazlar vasıtasıyla dozajlı ve kontrollü bir şekilde devreye sokulabileceğini öngörüyor. Henüz klinik öncesi safhada olan teknolojinin insan kullanımına geçebilmesi için bağışıklık yanıtları, doku özgüllüğü ve uzun vadeli güvenlik testlerinin tamamlanması bekleniyor.