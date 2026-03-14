Edinilen bilgiye göre kaza, Umurbey ile Muratoba mahalleleri arasındaki Yağpınarı mevkisinde gerçekleşti.

Mustafa Çoklu (65) idaresindeki 16 JH 957 plakalı traktör, yol üzerinde kontrolden çıkıp devrildi ve sürücü traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Mustafa Çoklu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.



Cenaze, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.