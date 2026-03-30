Bursa'da yaklaşık üç gündür aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle yolun bazı noktalarında su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde Gemlik'ten Orhangazi istikametine giden yolda biriken su nedeniyle güzergâhın bir bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu sırada Bursa'dan Yalova yönüne ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün su birikintisini fark edememesi sonucu suya girerek yolda kaldı.

Aracın büyük bölümü su içerisinde kalırken, otomobildekiler kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çağrılan çekici yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Otomobilde maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, bölgede yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli olmaları istendi.