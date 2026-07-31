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Bursa / Erkan Zambak / Yeniçağ



Gemlik futbolunda uzun süredir üzerinde çalışılan yapılanma resmiyet kazandı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gemlik FK'nın resmen Bursaspor'un pilot takımı olarak faaliyet göstereceğini açıkladı. Böylece geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yansıyan iş birliği süreci resmileşirken, Gemlik futbolu profesyonel ligler ve altyapı açısından yeni bir döneme adım attı.

Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile Gemlik FK yönetimi katıldı. Toplantıda iki kulüp arasındaki iş birliğinin detayları kamuoyuyla paylaşılırken, Gemlik FK'nın yeni yönetim kurulu da tanıtıldı.

Enes Çelik yaptığı açıklamada, Gemlik FK'nın Bursaspor'un pilot takımı olarak yapılandırıldığını belirterek, bu model sayesinde genç futbolcuların gelişim süreçlerinin daha sağlıklı planlanacağını söyledi. Çelik, iş birliğinin yalnızca Bursaspor'un altyapısına değil, Gemlik'teki futbol kültürünün gelişmesine de önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

HAFTALAR SÜREN ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Bu gelişme, aslında haftalar önce başlayan yoğun görüşme trafiğinin sonucu olarak hayata geçti. Bursa Nilüfer FK'nın yarışma haklarının Gemlik'e devredilmesi ve kulübün Gemlik çatısı altında profesyonel liglerde yoluna devam etmesi için yürütülen çalışmalar, Bursa ve Gemlik'deki siyasi temsilciler, yerel yöneticiler, iş dünyası ve spor camiasının ortak desteğiyle olgunlaştı. Sürecin en önemli hedeflerinden biri ise profesyonel liglerde mücadele edecek bir Gemlik temsilcisi oluştururken, bunu Bursaspor'un futbol yapılanmasıyla entegre etmekti.

GEMLİK İÇİN YENİ BİR FIRSAT

Pilot takım modeliyle birlikte Bursaspor'da forma şansı bulmak isteyen genç futbolcuların gelişimlerini Gemlik FK'da sürdürmeleri, performans gösteren oyuncuların ise yeniden Bursaspor'a kazandırılması hedefleniyor. Böylece hem Bursaspor'un oyuncu havuzu genişleyecek hem de Gemlik FK rekabetçi bir kadro yapısıyla profesyonel liglerde mücadele edecek.