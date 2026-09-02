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Kaynak: Haber Merkezi

Marmara Denizi’nde, Türk bayraklı "M-V Tuğberk İmamoğlu" kuru yük gemisi ile "M-T ALSU" isimli tankerin çarpışması neticesinde kuru yük gemisi battı.

Kazanın ardından gemide görev yapan 10 denizciye ulaşabilmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: TEKNİK ARIZA YOKTU, TANKER UYARILDI

İmamoğlu Denizcilik'e ait geminin sahibi olan Zeybe Denizcilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye seyir halinde olan M-V Tuğberk İmamoğlu'nun, Marmara Denizi Trafik Ayırım Düzeni’nde kendisine ayrılan rotada ilerlediği ifade edildi.

Geminin manevra kabiliyetini veya seyrini etkileyecek hiçbir teknik arızasının bulunmadığı, yasal sertifikalarının ve yıllık klas sörveylerinin tam olduğu açıklamada yer aldı.

Kaza öncesinde gemi kaptanının M-T ALSU ile telsiz irtibatı kurarak karşı tankeri kendi seyir sahasına girdiği yönünde uyardığı, ancak yapılan ilk tespitlere göre M-T ALSU'nun seyir hareketleri sonucunda çatışmanın gerçekleştiği öne sürüldü.

EPIRB SİNYALİYLE ORTAYA ÇIKTI

Çatışmanın ardından kısa süre içinde sulara gömülen kuru yük gemisinin EPIRB (acil durum konum belirleme) cihazından gönderilen sinyal sayesinde durumun kamu birimlerine ulaştığı, ayrıca M-T ALSU kaptanının da yetkilileri arayarak kazayı bildirdiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şirket, öncelikli temennilerinin 10 denizciye sağ salim ulaşmak olduğunu vurgularken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için resmi inceleme ve soruşturmaların başlatıldığı bildirildi.