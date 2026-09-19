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Google, yapay zekâ modeli Gemini'nin geçtiğimiz mayıs ayında üç farklı şirketin güvenliğini ihlal ettiğini ilk kez doğruladı. İsrail merkezli yapay zekâ güvenlik firması Irregular tarafından hazırlanan kapalı test ortamında gerçekleşen olayda; modelin internetteki halka açık verileri toplayarak parolaları tahmin ettiği ve sistemlere izinsiz erişim sağladığı tespit edildi.

Daha önce OpenAI ve Anthropic modellerinin de benzer şekillerde üçüncü taraf kuruluşları hacklediğini ortaya çıkaran bu testler, gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin siber güvenlik alanında yaratabileceği yeni riskleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

YAPAY ZEKALAR GÜVENLİK İHLALİNE Mİ SEBEP OLUYOR?

Gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin güvenliğini inceleyen İsrail merkezli bir girişim olan Irregular, OpenAI'ın yapay zekâ yazılım şirketi Hugging Face'i ihlal etmesi de dâhil olmak üzere, yakın zamanda üçüncü taraf kuruluşlara yönelik gerçekleşen bazı OpenAI ve Anthropic siber saldırılarının da merkezinde yer alıyordu.

Modellerin bazı durumlarda diğer şirketleri hacklemesine olanak tanıyan koşullar benzerlik gösteriyor: Irregular, modelleri sahte şirketlerin yer aldığı kapalı bir test ortamında test ediyordu.

"KİMLİK BİLGİLERİNİ TAHMİN ETTİ"

Google güvenlik mühendisliği başkan yardımcısı Heather Adkins yaptığı açıklamada, "Standart bir değerlendirmede model, internette halka açık bilgiler buldu ve testin bir parçası olduğunu düşündüğü web sitelerine erişmek için kimlik bilgilerini tahmin etti," dedi ve "Bu üç durumun hepsinde de model durdu." diye ekledi.