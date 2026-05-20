277 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı "Scarlet Lady", sabah saat 07.00’de Rodos Limanı’ndan Bodrum’a giriş yaptı.

Dev kruvaziyerin saat 20.00’de Mikonos Limanı’na hareket edeceği belirtildi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu belirtildi. Kruvaziyerde toplam 2 bin 588 yolcu ile bin 142 personelin yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca, St. Vincent bayraklı 68 metre uzunluğundaki "Monet" isimli kruvaziyer de saat 08.00’de Kuşadası Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Geminin saat 18.30’da Yunanistan’ın Kos Limanı’na hareket edeceği belirtildi.

Ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin seyahat ettiği gemide 48 yolcu ile 29 personelin bulunduğu ifade edildi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum Cruise Port’taki kruvaziyer hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha da artması tahmin ediliyor.