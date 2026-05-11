MV Hondius yolcu gemisinde görülen Andes Hantavirüsü vakalarının ardından sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi. Özellikle mRNA aşı patentiyle ilgili paylaşımlarda, virüsün yeni devreye sokulduğu ve patentin salgın haberlerinden hemen önce alındığı öne sürüldü. Ancak patent kayıtları incelendiğinde, dolaşıma sokulan belgenin onaylanmış bir patent değil, “patent başvuru yayını” olduğu görüldü.

HANTAVİRÜS YILLARDIR BİLİNİYOR

Uzmanlara göre Hantavirüs yeni ortaya çıkan bir tehdit değil. Virüs ailesinin ilk örnekleri 1950’lerde tanımlanırken, gündemdeki Andes varyantı ise 1990’lardan bu yana bilim dünyasının takibinde bulunuyor. Ayrıca sosyal medyada öne çıkarılan başvurunun ilk uluslararası kaydının Eylül 2022’de yapıldığı ve halen “beklemede” statüsünde olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, Hantavirüsün özellikle kemirgen popülasyonlarında doğal olarak varlığını sürdüren yerleşik bir patojen olduğuna dikkat çekiyor.