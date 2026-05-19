Gemi trafiği durduruldu: İstanbul Boğazı'nda nefes kesen görüntüler

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları kapsamında İstanbul Boğazı gemi trafiği durduruldu. Nefes kesen yarışlarda Boğaz'da inanılmaz görüntüler oluştu. Yarışlar sonrasında trafiğin normale döneceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Açık Deniz Yat ve Yarış Kulübü tarafından organize edilen '7. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Kurtuluş Kupası' nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası kapsamında Gezgin Adalar Parkuru Coğrafi Yarış ve ORC sınıfları Şamandıra Yarışları, Caddebostan parkurunda yapıldı.

Yarışlar, İstanbul Boğazı'nda nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Birbirlerini geçmek için kıyasıya yarışan ekipler rüzgarı arkalarına alarak İstanbul Boğazı'nda muazzam görüntülere sebep oldular.

Yarışlar esnasında ise İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. Yarışların sona ermesiyle trafiğin yeniden normale döneceği öğrenildi.

