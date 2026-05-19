Gemi trafiği durduruldu: İstanbul Boğazı'nda nefes kesen görüntüler

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Açık Deniz Yat ve Yarış Kulübü tarafından organize edilen '7. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Kurtuluş Kupası' nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.