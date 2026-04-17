

İzmir’e söküm için getirilen bir gemide ele geçirilen ve Hollanda’da 17. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı belirlenen bronz gemi topu ile 11 gülle sergilenmeye başladı.

Kente 2025 yılında getirilen geminin sökümü sırasında restoran bölümünde bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen top ve gülleler, İzmir Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından koruma altına alındı.

Hollanda kökenli olduğu belirlenen eserlerle ilgili yapılan görüşmelerin ardından, iki ülke arasında varılan mutabakatla İzmir’de sergilenmesine karar verildi.

Kültür Varlıkları Genel Müdürü Birol İnceciköz ile Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’in katılımıyla eserler, İzmir Kültür Sanat Fabrikası’ndaki “Denizden Gelen Güç” salonunda ziyarete açıldı.

İnceciköz, gemi sökümü sırasında yapılan ihbar üzerine müze ekiplerinin bölgeye giderek eseri teslim aldığını belirterek, Hollanda ile yapılan görüşmeler sonucunda eserin Türkiye’de sergilenmesinin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği açısından uygun görüldüğünü ifade etti.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise eserlerin güvenli bir şekilde korunduğunu vurgulayarak, bunun iki ülke arasındaki 400 yıllık ilişkilerin güzel bir örneği olduğunu söyledi.