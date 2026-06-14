21 Haziran’da İstanbul’u Tuzla sahillerinde buluşturacak şampiyona, 100. Kabotaj Bayramı coşkusuyla daha da görkemli olacak.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği 3. Tuzla Deniz Festivali kapsamında “Tersaneler Yarışıyor 2026” Dragon Bot Yarışları için geri sayım başladı. Bu yıl Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yıl dönümüyle birleşen festival, hem deniz sporlarını yaygınlaştırmayı hem de Türkiye’nin gemi inşa sanayisinin kalbi olan Tuzla’yı spor ve turizm açısından daha da öne çıkarmayı hedefliyor.

GÜVENLİK, SAĞLIK VE ORGANİZASYON ÖN PLANDA

Toplantıda şampiyonanın teknik altyapısı, sporcu sağlığı, sahil emniyeti, seyirci konforu ve acil müdahale prosedürleri detaylı şekilde ele alındı. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık sponsorluğu sayesinde yarışlarda profesyonel sağlık ekipleri görev alacak. Parkur tasarımı, start ve finiş noktaları, cankurtaran botları ve drone destekli güvenlik sistemi gibi unsurlar titizlikle planlandı. Belediye ekipleri, festival alanındaki lojistik destek ve seyirci düzenlemeleri için yoğun mesai harcıyor.

GEÇMİŞ YILLARIN BAŞARILI TAKIMLARI YİNE SAHADA

Önceki festivallerde büyük ilgi gören HAVELSAN, Sedef ve Ada tersaneleri bu yıl da iddialı takımlarıyla yarışacak. Katılımın daha da artması bekleniyor. Art Tersanesi, Eos-Dentaş Tersanesi, Anadolu Tersanesi, Kuzey Star Tersanesi, Piri Reis Üniversitesi, İstanbul Tersane Komutanlığı, Türk Loydu Vakfı ve Gemi Mühendisleri Odası gibi kurumlar da takımlarıyla yer alacak. Toplamda on bir güçlü ekip kıyasıya mücadele edecek.

SPOR VE SANAYİ EL ELE VERİYOR

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği GİSBİR’in de destek verdiği organizasyon, sektördeki takım ruhunu pekiştirmenin yanı sıra gençleri deniz sporlarına teşvik etmeyi amaçlıyor. Dragon bot yarışları, 20 kişilik ekiplerin senkronize kürek çekerek hem güç hem de strateji gerektiren bir takım sporu olarak biliniyor. Bu yıl Munzur Su, Adil Salih Balık, İstanbul Medikal Termal, Dentinia, Y&Gari ve Lymos gibi güçlü markalar da sponsorluklarıyla festivale renk katacak.

Sıcak bir Haziran pazarında gerçekleşecek olan “Tersaneler Yarışıyor 2026” Dragon Bot Yarışları, 21 Haziran Pazar günü saat 13.00’te start alacak. Renkli bayraklar, coşkulu tezahüratlar ve kıyasıya rekabetle dolu festivalde konserler, deniz sporları gösterileri, stantlar ve çeşitli etkinlikler de ziyaretçileri bekliyor. Tuzla Belediyesi, tüm İstanbulluları ve deniz severleri bu büyük şölene davet etti.