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Alınan acil durum sinyalinin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunun belirtildiği açıklamada, saat 03.41'de de ALSU tankeri kaptanının Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirdiği ifade edildi.





Başsavcılık tarafından olayın meydana geliş nedeni, varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti ile gemiye ait radar ve haberleşme sistemlerinin tespitine yönelik delillerin toplanması için ekiplere talimat verildi. Kazaya ilişkin 1 cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

KAZA ÖNCESİ SON ÇAĞRILAR: "ALSU İSKELEYE KIR!"

Gemi kazasının gerçekleştiği anlara ait ses kaydı a haber de yayımlandı. Yayımlanan telsiz kaydına göre; Tuğberk İmamoğlu gemisinden yükselen ilk telsiz çağrısında gemi yetkilisi, "Alsu!" diyerek karşı tarafa seslenirken, bu çağrıya ALSU tankeri tarafından kısa ve net bir şekilde, "Evet." yanıtı verildi. Çarpışma rotasına girildiği anlaşılan o kritik saniyelerde Tuğberk İmamoğlu gemisinden büyük bir panikle, "Alsu, iskeleye kır!" uyarısı yapıldı.

GERİLİM TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI: "İSKELEYE KIR DEMİŞTİM!"

Manevranın gerçekleşmemesi üzerine sesini yükselten ve çaresizliği ses tonuna yansıyan Tuğberk İmamoğlu gemisi yetkilisi, "Alsu, iskeleye kır demiştim!" ifadelerini kullanarak yapılan hataya dikkat çekti. Bu hayati uyarıların ardından ALSU tankeri cephesinden gelen son yanıtta ise yetkili, "Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamamdır, tamam." sözleriyle iletişimi sonlandırdı. Bu diyaloglardan kısa bir süre sonra dev gemi kısa süre sonra Marmara'nın sularına gömüldü.