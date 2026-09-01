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Kaynak: Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yaşanan ve 8 kişinin feci şekilde can verdiği feribot faciasında arama kurtarma çalışmaları sürerken, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinin gururu arama kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın da arama çalışmalarında yer alıyor.

500 METREDE KAPSAMLI KURTARMA ÇALIŞMALARI

Operasyonun detaylarını basın mensuplarına aktaran TCG Işın Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, öncelikli hedeflerinin batığın deniz tabanındaki tam yerini tespit etmek ve teşhis etmek olduğunun altını çizdi.

Batığın yeri netleştirildikten sonra yaklaşık 500 metre gibi kritik bir derinlikte kapsamlı kurtarma faaliyetlerinin start alacağını belirten Binbaşı Cesur, uzaktan kumandalı sualtı cihazlarıyla (ROV) batık üzerinde hassas inceleme ve arama tarama çalışmaları yürütüleceğini açıkladı.

1000 METRE KAPASİTELİ KURTARMA SİSTEMLERİ

Tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul’da inşa edilerek 2017 yılında donanma envanterine katılan TCG Işın; son teknoloji cihaz donanımı ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisas personeliyle dikkat çekiyor. Gaminin sahip olduğu üstün kabiliyetlere dikkat çeken Cesur, “Komutanlığımız bünyesindeki 1000 metre kapasiteli kurtarma sistemleri, 365 metreye inebilen atmosferik dalış sistemi ve 90 metreye kadar insanlı dalış imkanlarıyla bu tür zorlu operasyonları başarıyla icra ediyoruz” dedi.