Bir sır gibi saklanan…

Çalışanları ‘Olmayacak duaya âmin dedirtme’ beklentisi içine sokan AKP iktidarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın TÜİK’in de desteğiyle “Asgari ücretlileri enflasyona yendirmeyeceğiz.” mealindeki sözleri maalesef bu sefer de tutamadı.

Ve 2026 yılı Asgari ücreti ‘Açlık sınırının’ da altında açıklandı.

Yani çalışanlar olarak önemli bir kesim açlığa mahkûm edildi.

*

Ama benim ülkemde iktidar, her seferinde ‘Asgari ücretliyi enflasyona yendirmeyeceklerini’ söylemiş olsalar da görüyoruz ki sadece laf-ı güzafmış, söylenenler. O nedenle de o insanlar 2026’da da hayatlarına açlık sınırının da altında devam etme başarısını gösterecekler.

*

Bu milletin milyonlarca çalışanına, açlık sınırının altında bir ücret verilerek, nasıl ayakta durabileceklerini görebilme şansını verdikleri için o insanlara teşekkür etmek lâzım…

“Allah başımızdan eksik etmesin(!)” demek lâzım!

“Tuttukları altın, yedikleri şifa olsun(!)” demek lâzım!

“Ayaklarına taş değmesin(!)” demek lâzım ki zaten taş değmiyor ayaklarına.

*

Söyler misiniz böyle bir iktidara bu iyi dilekler söylenmez de ne söylenir?

Çalışanların önemli bir kesimini “Siz açlık sınırında yaşamalısınız” denilircesine, onları açlığa mahkûm edenlerin keyfi yerinde maaşallah!

“Bu ne yaman çelişki anne!”

*

İktidar, sayesinde çalışan insanlara ‘Yoksulluk sınırında yaşamanın’ lüks olduğunu gösterdi.

Meğer yoksulluk bile açlık sınırının yanında ‘Aliyyülala’ imiş.

*

Ha!.. Bugünün iktidarı masadan “İşçi kesimini kovdular” desem, bana kızılacak.

“Yok öyle bir şey! Biz kimseyi kovmadık” denilecek.

Ama bunu ben demiyorum ki!

Mealen de olsa Türk-İş Sendikası’nın Genel Başkanı söylüyor.

“Biz her sene masada yerimizi alıyor, ücret teklifimizi sunuyoruz, bizi umursayan yok. Anlaşılan, biz o masada konu mankeni gibi duruyoruz.” şeklinde serzenişte bulunuyor.

Öyle olunca da Türk-İş, 2026 görüşmelerine bu yüzden katılmamış.

“Katılsa ne olacaktı, iktidar bildiğini okumayacak mıydı?”

O nedenle ya Türk-İş, masaya oturamaz hale getirildi.

*

Bu da sahiden de AKP’nin başarısıyla(!) sonuçlandı.

Hani hep:

“Yaparsa AKP yapar.” deniliyordu ya, sahiden de başardı.

AKP çalışanı açlığa da mahkum etti!

*

Demek ki benim ülkemin çalışanı bundan böyle açlık sınırında yaşayacakmış. Varsın yaşasınlar. Hayırlı uğurlu olsun!” diyeceğim ya, gelişmişlikle, çalışanların yarısından fazlasının açlık sınırı altındaki asgari ücretle yaşaması nasıl hayırlı ve uğurlu olur bilemiyorum.

Bence bu da AKP’nin bir başarısı(!)

*

Tabi 16.800 lira alan emeklinin 2026 yılı ücretinin de nasıl olacağını artık düşünemiyorum bile.

Onların hayata tutunma mücadelesini tarih nasıl yazar bilemiyorum.

Galiba:

“AKP’nin son 13 yılında hep üzüldüler…

Hep karamsardılar…

Çaresizdiler…

Kimsesizdiler…

İşte onlar emekliler.” diye yazar sanırım.

Tarihe övünülecek böyle bir mesajı da yazdırsa yazdırsa AKP yazdırırdı.

*

Ne denilebilir ki!

Ben bu kadar söyleyebiliyorum.