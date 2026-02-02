ABD’li 43 şubeli Subway franchise işletmecisi MTF Enterprises, satış gelirlerine konulan hacizlerin ardından iflas başvurusunda bulundu.

Şirket; Pennsylvania, New Hampshire, Maine ve Virginia'daki restoranların işletmesini yapıyordu. Şirket ayrıca Orta Atlantik bölgesinde bir çocuk bakım işletmesini de bulunuyor.

Mahkemedeki belgelere göre; MTF Enterprises'ın varlıkları 500 bin ila 1 milyon dolar arasında, yükümlülükleri ise 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında konumlanıyor.

Borç kalemleri arasında ekipman kiralamaları, çeşitli krediler ve 761 bin dolarlık SBA (Küçük İşletmeler İdaresi) kredileri ile birlikte oplam 2,3 milyon dolarlık finansmanı var.