GİB, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, aşırı lüks harcamaları ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımların yakından takip edildiği belirtti.

Beyan edilen gelirler ve gelirlere uygun olmayan harcamaları radarına alan Başkanlık, gerekli incelemeleri süratle yaptığını vurguladı.

Başkanlığın yaptığı açıklamada "Geçen yıl sosyal medya üzerinden bildirilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve 573 milyon lira ceza kesilmiştir. Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımların izlenmesine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.