Gelinlik bağışıyla başlayan hikaye: Rüya gibi bir nişanla taçlandı

Makyaj sanatçısı Kevser Marshall (24) ise "Gelinlere destek olmak için ücretsiz makyaj yapıyordum. Bu süreçte sanal medyadan paylaştım ve bir hanımefendi de kendi gelinliğini bağışlamak istediğini söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti. Aklıma bir fikir geldi. Nişanı genelde kadın tarafı yaptığı için ben de kadınlara daha çok destek olması adına bir proje oluşturmak istedim. Bence çok güzel bir oluşum oldu. Esnaflarla birlikte bir araya geldik. Umarım güzel şeylere vesile olur. Daha fazla insan bu tarz etkinlikler ve projeler yapmak ister" dedi.