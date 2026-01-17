Yeniçağ Gazetesi
17 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu

Gelinim Mutfakta’da hafta finali heyecanı yaşanırken, 10 altın bileziği kura sonucu kazanan isim Gözde oldu. Toplam puan durumunda rakiplerinin gerisinde kalan Kader ise yarışmaya veda etti.

Haberi Paylaş
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 1

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bir hafta finali daha geride kaldı. 16 Ocak 2026 Cuma günü ekrana gelen bölümde, hafta boyunca süren kıyasıya rekabetin kazananı ve veda eden ismi belli oldu.

1 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 2

Gelinler, büyük ödül olan 10 altın bileziği kollarına takabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.

2 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 3

Haftanın son gününde yapılan yemek değerlendirmesinin ardından günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını yakasına takan isim Tuğba oldu. Ancak haftalık toplam puan tablosunda heyecan doruğa çıktı.

3 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 4

Hafta genelinde 69’ar puan toplayarak zirveyi paylaşan Gözde ve Miyase arasında büyük ödül için kura çekimine gidildi.

4 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 5

Yapılan kura çekimi neticesinde 10 altın bileziğin sahibi Gözde oldu.

5 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 6

Hafta finalinde sadece sevinç değil, veda hüznü de yaşandı.

6 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 7

Hafta boyunca rakiplerinin gerisinde kalarak en düşük puanı alan Kader, Gelinim Mutfakta hayallerine veda eden isim oldu.

7 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 8

Final gününde Gözde, Miyase, Kader ve Tuğba arasında geçen zorlu mücadele sonunda puan durumu netleşirken, yarışmacıların aldığı puanlar ve sıralamalar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

8 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 9
9 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 10
10 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 11
11 12
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu - Resim: 12
12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro