Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bir hafta finali daha geride kaldı. 16 Ocak 2026 Cuma günü ekrana gelen bölümde, hafta boyunca süren kıyasıya rekabetin kazananı ve veda eden ismi belli oldu.
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu
Gelinim Mutfakta’da hafta finali heyecanı yaşanırken, 10 altın bileziği kura sonucu kazanan isim Gözde oldu. Toplam puan durumunda rakiplerinin gerisinde kalan Kader ise yarışmaya veda etti.
Gelinler, büyük ödül olan 10 altın bileziği kollarına takabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.
Haftanın son gününde yapılan yemek değerlendirmesinin ardından günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını yakasına takan isim Tuğba oldu. Ancak haftalık toplam puan tablosunda heyecan doruğa çıktı.
Hafta genelinde 69’ar puan toplayarak zirveyi paylaşan Gözde ve Miyase arasında büyük ödül için kura çekimine gidildi.
Yapılan kura çekimi neticesinde 10 altın bileziğin sahibi Gözde oldu.
Hafta finalinde sadece sevinç değil, veda hüznü de yaşandı.
Hafta boyunca rakiplerinin gerisinde kalarak en düşük puanı alan Kader, Gelinim Mutfakta hayallerine veda eden isim oldu.
Final gününde Gözde, Miyase, Kader ve Tuğba arasında geçen zorlu mücadele sonunda puan durumu netleşirken, yarışmacıların aldığı puanlar ve sıralamalar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.