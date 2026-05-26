Adıyaman merkeze bağlı Kızılcapınar köyü sınırları içinde yer alan tarım arazilerinde, baharın gelişiyle birlikte görsel bir şölen yaşanıyor. Yaklaşık 40 dönüm büyüklüğündeki bir nohut tarlasında aynı anda açan gelincikler, tüm bölgeyi kırmızı renge boyadı.

ATATÜRK BARAJI KIYISINDA KARTPOSTALLIK MANZARA

Atatürk Barajı’nın hemen kıyısında bulunan tarlaları kaplayan gelincikler, mavi ve kırmızının buluşmasıyla hayranlık uyandıran manzaralar ortaya çıkardı. Doğanın sunduğu bu renk cümbüşü, kısa sürede fotoğraf meraklılarının ve çevre sakinlerinin uğrak noktası haline geldi. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, bölgeye gelenler tarafından anbean kayda alınıyor.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALDI

Gelincik tarlalarının oluşturduğu büyüleyici manzarayı yerinde gören vatandaşlar, şahit oldukları güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Bölgeyi ziyaret eden sakinlerden Sabri Taşar, kendi köyüne doğru yolculuk yaparken bu tarlayı fark ettiğini belirterek, doğanın ve manzaranın büyüleyici güzelliği karşısında durup fotoğraf çekmek istediğini ifade etti.

Manzarayı kayıt altına alan bir diğer vatandaş Nevzat Polat ise Atatürk Barajı kıyısındaki bu eşsiz doğal güzelliği ve renk uyumunu kalıcı birer anıya dönüştürmek için bol bol fotoğraf çektiğini dile getirdi.