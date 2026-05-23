Batman’ın Gercüş ilçesinde bahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte, doğada renkli görüntüler sahneye çıktı. İlçe merkezine yakın konumda bulunan tarım arazilerinde açan kırmızı gelincikler, ovada geniş alanlara yayılarak göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Tarım arazilerindeki yeşil ekinlerin arasında boy gösteren kırmızı gelincikler, ilçeyi rengârenk bir görünüme kavuşturdu. Doğada kendiliğinden yetişen çiçeklerin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, hem bölge halkının hem de çevre illerden gelen fotoğraf meraklıları ile doğaseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Gercüş ovasındaki bazı bölgelerde, hayvan sürülerinin gelincik tarlaları arasında otladığı kartpostallık görüntüler kaydedildi. Çobanların sürülerini bu renkli alanlarda otlattığı anlar ile çocukların ve gençlerin gelincikler ile papatyalar arasında anı fotoğrafları çektirdiği keyifli dakikalar, dron kamerasıyla anbean görüntülendi.