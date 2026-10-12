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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te “Gelin Tanış Olalım” projesi kapsamında GSB yurtlarında kalan öğrenciler, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Öğrencilerin şehre uyum sağlamalarına ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına katkı sunan gezinin son durağı Pelitözü Gölpark oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’in de katıldığı buluşmada öğrencilere ekmek arası köfte ikram edildi.

Gençlik Merkezinin müzik ekibinin seslendirdiği şarkılara eşlik eden öğrenciler, birlikte keyifli vakit geçirdi. Program, gençlerin hem Bilecik’i yakından tanımasına hem de aralarındaki dostlukları güçlendirmesine vesile oldu.