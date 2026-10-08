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Kaynak: AA / DHA / İHA

Eskişehir'de gençlerin kente kısa sürede adapte olmasını ve birbirleriyle kaynaşmasını hedefleyen sosyal projeler tüm hızıyla sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Gelin Tanış Olalım" programı kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılı için kente gelen üniversiteliler Eskişehir'in köklü tarihiyle tanıştırıldı.

TARİHİ ODUNPAZARI VE HAVA ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

Program çerçevesinde bir araya gelen öğrenciler, Eskişehir’in simge noktalarından biri olan Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nin tarihi sokaklarını gezdi. Bölgenin mimari dokusunu ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleyen gençler, aynı zamanda Hava Şehitliği'ni de ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulan üniversiteliler, etkinlik sayesinde hem şehre olan yabancılıklarını attıklarını hem de arkadaşlık bağlarını güçlendirdiklerini belirtti. Gençlerin sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlayan bu tür uyum programlarının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor.