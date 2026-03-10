Sunuculuğunu Buse Varol’un yaptığı yarışmada her hafta gelinler evlerini, çeyizlerini, sunumlarını ve mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Beş yarışmacı birbirini puanlarken, Buse Varol da değerlendirmeleriyle yarışmaya dahil oluyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan gelin ise 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Programın 1670’inci bölümünde izleyici, Sevda Şenlikoğlu’nun evine konuk oldu. Sevda gelin, hazırladığı tam 108 çeşitlik yemek ve ikramlık ile yarışma tarihinde dikkat çeken bir sunum masası kurarak adeta rekor kırdı.

Gösterişli sofra, hem rakip gelinlerin hem de izleyicilerin en çok konuştuğu anlardan biri haline geldi.