“Gelin Beni Vurun” dedi: Dakikalar sonra kurşun yağdı : Avukatın vurulduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı

Çevredeki diğer tanıklar ise Murat K.’nin olaydan yaklaşık 15 dakika önce cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı sırada 'Ya siz gelin beni vurun ya da ben sizi' diye bağırdığını, konuşmanın ardından kısa süre içinde motosikletli 2 kişinin iş yeri önüne geldiğini ve arka koltuktaki kişinin Murat K.'ye ateş açtığını anlattı. Güvenlik kemarsı görüntülerinin tanık beyanlarını doğruladığı da öğrenildi.