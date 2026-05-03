Sivas’ta tarımla uğraşan 26 yaşındaki Doğukan Turgut, daha önce sosyal sorumluluk projelerinde kullandığı ve Konya Tarım Fuarı’nda birincilik ödülü alan pembe traktörünü bu kez en mutlu günü için süsledi. Kağıthane’de gerçekleştirilen gelin alma töreninin ardından çift, pembe traktörün öncülük ettiği konvoyla Eminönü’ne kadar ilerledi. İstanbul trafiğinde pembe bir traktör gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Düğün aracını bir farkındalık mesajına dönüştüren Doğukan Turgut, bu tercihiyle Anadolu’daki bazı kalıplaşmış düşüncelere dikkat çekmek istediğini belirtti. Turgut, sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl önce bu traktörle bir farkındalık projesi başlatmıştık. O dönem eşimle henüz sevgiliydik, bugün evlenmek nasip oldu. Anadolu’da 'köylü çocuğuna kız verilmez' gibi bir ön yargı var. Köyde yaşayacağınızı duyanlar olumsuz yaklaşabiliyor. Biz iki gönül bir olduktan sonra nerede yaşandığının önemi olmadığını göstermek istedik."

Konuşmasında köylerdeki üretimin hayati önem taşıdığını vurgulayan Turgut, insanların kaliteli gıdaya ulaşması için çiftçilerin üretmeye devam etmesi gerektiğini hatırlattı. Gelin Sema Turgut (24) ise aracın hazırlanma aşamasında her zaman eşinin yanında olduğunu ifade ederek, yaşadığı mutluluğu ve gururu dile getirdi.