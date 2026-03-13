Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Camiikebir Mahallesi Büyük Cami Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında tarafların bıçak kullanması sonucu H.B., İ.B. ve M.S. yaralandı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gelibolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.