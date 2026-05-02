Gelenekten geleceğe: Türk dünyası kıyafetleri podyumda
Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Türk dünyasının zengin kültürel mirasını modern tasarımlarla yeniden yorumladı. 42 özel kıyafet, düzenlenen defilede sergilenerek büyük beğeni topladı. İlgi gören organizasyonda öğrenciler, tasarımlarını da podyumda sergiledi.
GELENEKSEL KIYAFETLER MODERNLEŞTİ
Türkiye’nin farklı bölgeleri ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan’a ait geleneksel giysiler çağdaş dokunuşlarla tasarlandı. Yaklaşık üç ay süren çalışmanın ardından ortaya çıkan 42 parça, 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda sergilendi.
Kırgızistan temalı koleksiyonda “beldemchi”, “eleçek”, “kep takiya” ve “şökülo” öne çıkarken; Türkmenistan tasarımlarında şalvar, uzun elbise ve “çargad” dikkat çekti.
Özbekistan koleksiyonunda kaftan formu, suzeni nakışları ve ikat kumaşlar kullanıldı. Kazakistan tasarımlarında ise geleneksel nakışlar, kürk detayları ve “saukele” başlığı yer aldı. Anadolu’dan Erzurum ve İzmir yörelerine ait kıyafetler de sahnede yer buldu.
ORTAK KİMLİK VURGUSU
Yaklaşık bin davetlinin izlediği defilenin küratörlüğünü üstlenen Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu, etkinliğin Türk topluluklarının kültürel mirasını çağdaş tasarım diliyle görünür kılmayı amaçladığını ifade etti.
Kırkıncıoğlu, tasarımların geleneksel giyim unsurları, sosyal yaşam ve kültürel sembollerden ilham alınarak hazırlandığını belirterek şunları söyledi:
"Bu tasarımlar, Türk dünyasının ortak köklerini ve kültürel çeşitliliğini aynı sahnede buluşturarak izleyiciye güçlü bir kültürel anlatı sundu. Öğrencilerin ortaya koyduğu tasarımlar, bireysel yaratıcılığın yanı sıra ortak kimlik bilincini yansıtan güçlü bir anlatı dili oluşturdu."
"Bu yönüyle defile, gençlerin kültürel mirası taşıyan ve dönüştüren aktif özneler olarak konumlandığı bir sanatsal buluşma niteliği taşıdı. Ayrıca defile, Türk soyuna ait kültürel mirasın yalnızca korunmasını değil, aynı zamanda yeni kuşaklar aracılığıyla yeniden dolaşıma girmesini ve farkındalık oluşturmasını amaçlayan bir kültürel temsil alanı göstergesini oluşturdu."