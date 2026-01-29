Karadeniz'in en sevilen lezzetlerinden hamsili pilav, sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Taze hamsinin pilavla buluşmasıyla ortaya çıkan bu muhteşem tat, özellikle kış aylarında Karadeniz mutfağının en gözde yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor. Doyasıya yenilen, misafirlerin bayıldığı bu tarif, hem pratik hem de oldukça lezzetli bir seçenek sunuyor.

HAMSİLİ PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

Geleneksel tariflere göre 4 kişilik nefis bir hamsili pilav hazırlamak için şu malzemeler kullanılır: Yaklaşık 1 kilogram taze hamsi, 2 su bardağı baldo veya osmancık pirinç, 2-3 adet büyük boy kuru soğan, yarım su bardağı zeytinyağı, 3-4 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı dolmalık çam fıstığı, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 demet ince kıyılmış maydanoz veya dereotu, tuz, karabiber, yenibahar, kuru nane ve isteğe göre bir tutam toz şeker. Pilavı daha da lezzetlendirmek için sıcak su miktarı genellikle pirincin iki katı oranında ayarlanır, yani yaklaşık 4-5 su bardağı kaynar su yeterlidir. Üzeri için ekstra tereyağı ve mısır unu da hazırlanmalıdır.

HAMSİ ALIRKEN VE TEMİZLERKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Hamsili pilavın lezzeti, kullanılan hamsinin tazeliğine bağlıdır. Alışveriş sırasında parlak pullara, canlı gözlere ve kırmızı solungaçlara sahip balıkları tercih edin. Taze hamsi, avuç içine alındığında sert ve diri durur, bayat olanlar ise yumuşak ve kokuludur. Karadeniz'de mevsimi genellikle kasım-mart arasıdır ve bu dönemde alınan hamsiler en lezzetlisidir. Temizlerken baş kısmını parmakla tutup çekerek çıkarın, ardından karın bölgesini açıp iç organları tamamen temizleyin. Orta kılçığı dikkatlice çekip çıkarın ki yemekte kılçık kalmasın. Bol suda birkaç kez yıkayın ve süzgece alıp suyunu iyice süzdürün. Bazı ustalar tuzlu suda kısa süre bekleterek balığın daha temiz ve lezzetli olmasını sağlar. Bu aşamada ellerinizi korumak için eldiven kullanabilir veya akan su altında temizleyebilirsiniz.

TENCEREDE Mİ FIRINDA MI? EN İYİ PİŞİRME YÖNTEMİ

Hamsili pilav genellikle fırında pişirilir ve bu yöntem en geleneksel olanıdır. Fırında pişirme, hamsilerin üzerinin çıtır çıtır kızarmasını ve pilavın aromaların iyice birbirine geçmesini sağlar. Yağlanmış bir borcama veya tepsiye hamsileri dizip pilavı ortaya yerleştirerek 180-190 derece fırında yaklaşık 25-35 dakika pişirmek idealdir.

Üzeri kızarana kadar pişirilir ve servis öncesi ters çevrilerek dilimlenir. Ancak zamanı olmayanlar için tencerede de yapılabilir. Tencerede hamsiler tabana dizilir, pilav eklenir ve kısık ateşte demlenerek pişirilir. Tencere yöntemi daha hızlı olsa da fırın versiyonu doku ve lezzet açısından üstündür. Birçok Karadenizli aşçı, en güzel sonucu fırında aldıklarını belirtir.

Pilavı hazırlarken pirinci önceden sıcak suda bekletmek çekirdeklerini açar ve daha tane tane olmasını sağlar. Çam fıstığı ve kuş üzümünü kavurmak aromayı artırır. Hamsilerin dışını hafif mısır ununa bulamak çıtır bir doku kazandırır. Karadeniz sofralarının en özel yemeği olarak hafızalarda yer eder. Bu lezzeti deneyenler bir kez daha yapmak ister, çünkü Karadeniz'in deniz kokusu ve baharatlarla lezzet