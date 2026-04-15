Bulgur çorbası, özellikle Anadolu coğrafyasında uzun yıllardır temel besin kaynağı olarak tüketilen, besleyiciliği oldukça yüksek bir başlangıç yemeğidir. Bu çorba, buğdayın kaynatılıp kurutulması ve ardından öğütülmesiyle elde edilen bulgurun, çeşitli sebzeler, salçalar ve kemik suyu gibi zengin içeriklerle birleşmesi sonucu oluşur. İçeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde hem sindirime yardımcı olur hem de uzun süre tokluk hissi sağlar. Geleneksel sofralarda bazen tek başına bir ana yemek kadar doyurucu kabul edilen bu lezzet, her yörede farklı dokunuşlarla zenginleştirilmektedir.

4 kişilik Bulgur Çorbası için malzeme listesi

Dört kişilik bir aile veya arkadaş grubu için tam kıvamında bir çorba hazırlamak istiyorsanız, mutfağınızda şu malzemeleri hazır bulundurmalısınız:

1 çay bardağı kadar ince veya pilavlık bulgur

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

5 ile 6 su bardağı arasında sıcak su veya daha lezzetli olması için et suyu

1 adet orta boy domates

1 diş ezilmiş sarımsak

Yeteri kadar tuz

BULGUR ÇORBASINDA BULGUR TERCİHİ NASIL OLMALI?

Çorbanın kalitesini belirleyen en önemli unsur bulgur seçimidir. Bulgur çorbası için genellikle iki farklı yol izlenebilir. Eğer daha pürüzsüz ve çabuk pişen bir yapı istiyorsanız ince bulgur, yani köftelik bulgur tercih etmelisiniz. Ancak çorbanın içinde tanelerin daha belirgin olmasını ve daha yoğun bir doku elde etmeyi seviyorsanız pilavlık bulgur kullanmanız daha yerinde olacaktır. Kullanacağınız bulgurun yerli üretim ve doğal yöntemlerle işlenmiş olması, çorbanın aromasına doğrudan katkı sağlar. Pişirme işlemine başlamadan önce bulguru süzgeçte bir kez sudan geçirmek, fazla nişastasının atılmasına yardımcı olur.

KIVAMINDA BULGUR ÇORBASI İÇİN PİŞİRME TEKNİKLERİ

Mükemmel bir bulgur çorbası için öncelikle yağda ince doğranmış soğanları şeffaflaşana kadar kavurmalısınız. Ardından salçayı ekleyip kokusu çıkana dek çevirmek, çorbanın renginin daha parlak olmasını sağlar. Bulgurları ekledikten sonra bir iki dakika kavurma işlemini sürdürüp ardından sıcak suyu ilave etmelisiniz. Çorbanın kıvamı tamamen bulgurların suyu çekme kapasitesine bağlıdır. Eğer çorbanız bekledikçe koyulaşırsa, servis öncesinde bir miktar sıcak su ekleyerek açabilirsiniz. Kısık ateşte, bulgurlar tamamen yumuşayana kadar pişirmek en iyi sonucu verecektir.

ÇORBANIN RUHUNU BELİRLEYEN BAHARAT SEÇİMLERİ

Baharatlar bulgur çorbasının karakterini oluşturur. Bu çorbaya en çok yakışan baharatların başında kuru nane gelmektedir. Naneyi ocaktan indirmeye yakın ekleyebileceğiniz gibi, tereyağında hafifçe yakarak servis esnasında üzerinde de gezdirebilirsiniz. Bunun yanı sıra pul biber veya acı toz biber, çorbaya hoş bir sıcaklık katar. Karabiber ise lezzeti derinleştirir. Arzuya göre kekik veya çok az miktarda kimyon ekleyerek sindirimi daha da kolaylaştırabilir ve farklı bir aroma yakalayabilirsiniz.

Bulgur çorbasını servis ederken yanına bir dilim taze limon sıkmak, bulgurun yoğun tadını dengeleyen harika bir asidite sağlar. Ayrıca üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek hem görsel bir şölen oluşturabilir hem de tazelik katabilirsiniz. Eğer çorbanızı daha yoğun bir yapıda istiyorsanız, suyun bir kısmını unlu bir meyaneyle birleştirerek de pişirebilirsiniz.