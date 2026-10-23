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Kaynak: AA

Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Bursa’nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonla başladı.

Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri’ndeki açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçede farklı branşlarda lisanslı olarak spor yapan 16 bin 700 öğrencinin elde ettiği derecelerin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Şampiyonanın Karacabey’de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Karabatı, sporcuların müsabakalar aracılığıyla kendilerini geliştirmelerini ve yeni deneyimler kazanmalarını temenni etti. Karabatı, yarışmacılara başarı dileyerek atışlarında hedefledikleri mesafelere ulaşmalarını umduğunu ifade etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naşit Gündoğan da organizasyon için atış menzilinin hazırlanmasında önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Gündoğan, emeği geçen görevlilere teşekkürlerini iletti.

Sporculara başarı dileklerini de aktaran Gündoğan, okçuluk geleneğine uygun biçimde sporcuların hem isabetli hem de uzun mesafeli atışlar yapmasını temenni etti.

Malzeme kontrollerinin ardından atışlarla başlayan şampiyonada, 21 farklı ilden gelen 202 sporcu 10 kategoride mücadele verecek.

Geleneksel okçuluk kulüplerinin yanı sıra bireysel sporcuların da yer aldığı organizasyonda yarışmaların tamamlanmasıyla kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk üçe giren isimler belirlenecek. Derece elde eden sporcular için 25 Ekim Pazar günü madalya töreni gerçekleştirilecek.