Berlin’deki Türk toplumu, Ramazan ayının manevi atmosferini ve kültürel zenginliğini çocuklara aşılamak için kolları sıvadı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Berlin Bölgesi, şehrin farklı camilerinde düzenlediği etkinliklerle geleneksel tiyatromuzu ve oyunlarımızı gurbetteki çocuklarla buluşturuyor.

Reinickendorf ilçesindeki Medine Camisi'nde düzenlenen son etkinlikte çocuklar;

Nasreddin Hoca gösterisiyle güldü,

Halat çekme yarışmasıyla kıyasıya mücadele etti,

Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla kültürel bir yolculuğa çıktı.

Program sonunda hep birlikte ilahiler söyleyen çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, toplu iftar sofrasında Ramazan bereketi paylaşıldı.



"AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ VE İNANCIMIZI UNUTTURMAMAK''



Etkinlik koordinatörlerinden Ahmet Basri, yaptığı açıklamada bu faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Basri, Almanya’da büyüyen çocukların okul ve kreşlerde farklı kültürlerle iç içe olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Almanya’da yaşıyoruz; çocuklarımız burada farklı bir kültür ve inanç dünyasıyla karşılaşıyor. Bizim görevimiz, onlara kendi köklerini, Ramazan’ın ruhunu ve güzelliğini öğretmek. Türkiye’de bu karakterlere her yerde rastlayabilirsiniz ama burada bu etkinlikler altın değerinde."



Basri ayrıca, bu yıl okul tatili olmadığı için etkinliklerin hafta sonları belirli camilerde devam edeceğini vurgulayarak tüm aileleri çocuklarıyla birlikte bu şenliğe davet etti.

AİLELERDEN BÜYÜK DESTEK



Etkinliğe katılan velilerden Kadriye Tüter, bu tür programların Hristiyan bir ülkede yaşayan çocuklar için kimlik koruyucu bir rol üstlendiğini ifade etti. Tüter, "Çocuklarımızın kültürümüzü ve dinimizi bizzat yaşayarak öğrenmesi bizim için çok kıymetli" diyerek memnuniyetini dile getirdi.