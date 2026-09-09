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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Yüzyıllardır Anadolu topraklarında halk hekimliğinin, koku kültürünün ve doğal şifanın kalbi olan aktarlık mesleği, tarihinin en radikal dönüşüm sürecinden geçiyor. Mısır Çarşısı’ndan mahalle aralarındaki küçük dükkanlara kadar köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel attarlık kültürü; değişen mevzuatlar, sıkılaşan denetimler ve ilaç endüstrisindeki dönüşüm nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yarım asra yaklaşan mesleki birikime sahip usta aktarlar, tezgahlarındaki dökme otların yerini fabrikasyon ambalajlı ürünlerin almasından ve mesleki hafızanın yeni kuşaklara aktarılamamasından dertli.

Türkiye’de tıbbi bitkilerin ve gıda takviyelerinin eczane kanalına kaydırılması, bitkisel ürünlerde "standardizasyon" ve "laboratuvar analizi" zorunluluğunun getirilmesi, aktarlık zanaatını bir bilgi ve tecrübe mesleği olmaktan çıkarıp yalnızca paketli ürün satıcılığına doğru zorluyor.

DÖKME OT DEVRİ KAPANIYOR, EBATLI VE ANALİZLİ DÖNEM BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yasal düzenlemeleriyle birlikte; dozu ayarlanmamış, ağır metal, pestisit ve aflatoksin (küf toksini) riski barındıran açık bitkilerin satışı üzerindeki denetimler sıkılaştırıldı. Tedavi edici beyanla bitkisel karışım hazırlama yetkisinin tamamen eczacı ve hekim kontrolündeki kanıta dayalı fitoterapi uygulamalarına devredilmesi, geleneksel esnafın hareket alanını daralttı.

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, bu dönüşümün iki farklı yüzü olduğuna dikkat çekiyor:

Sağlık Açısından Pozitif Adım: Analiz edilmemiş, sokak tozuna ve neme maruz kalmış otların kullanımından kaynaklanan karaciğer ve böbrek toksisitesi vakalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kültürel ve Ekonomik Risk: Bin yıllık usta-çırak ilişkisine dayanan bitki tanıma zanaatı ve Anadolu halk hekimliği birikimi kaybolma riski taşıyor. Ayrıca ambalajlı ve klinik testli ürünlerin maliyeti yükseltmesi, vatandaşın ucuz doğal alternatiflere erişimini zorlaştırıyor.

GELECEKTE BİZİ NE BEKLİYOR?

Önümüzdeki süreçte geleneksel aktar dükkanlarının yerini, ambalajlı baharat ve organik gıda satan "doğal pazarların" alması bekleniyor. Şifalı bitkiler ise artık aktar tezgahlarında dökme çuvallarda değil; eczane raflarında, etken maddesi standardize edilmiş ve kilitli ambalajlarda vatandaşa sunulacak.

Anadolu'nun asırlık şifa mirası modern bilimle entegre olurken, sokaktaki son ustalar da bir devrin kapanışına tanıklık ediyor.