Osmanlı kadılarından Hüseyin Fikri Efendi ile Nesime Bahriye Hanım’ın oğlu olarak 23 Haziran 1901’de İstanbul Şehzadebaşı’nda doğan Tanpınar, babasının görevi sebebiyle çocukluk ve lise yıllarını Ergani, Sinop, Siirt, Kerkük ve Antalya’da geçirdi. Bu sayede küçük yaştan itibaren devleti ve farklı coğrafyalardaki insanları yakından tanıma fırsatı buldu.
Gelenekle yeniliği hayatta uzlaştıran tek yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar
Ahmet Hamdi Tanpınar, “1932'ye kadar cezri Garpçı idim. Şark'ı tamamiyle reddediyordum. 1932'den sonra kendime göre tefsir ettiğim bir Şark'ta yaşadım.” ifadeleriyle kendi edebiyat anlayışını özetlemiştir. Usta yazarın vefatının üzerinden 64 yıl geçti.
Şehre Doğu’dan giren adam
1918’de İstanbul’a gelen Tanpınar, bir yıl veterinerlik bölümünde yatılı okudu. Ardından İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldu ve burada Yahya Kemal Beyatlı ile tanıştı.
“Yahya Kemal'i tanıdığım zaman, henüz ne yapacağını pek iyi bilmeyen, kudretleriyle ihtirasları arasındaki nispeti ölçme fırsatını bulamamış, kendi dünyasını başkalarında arayan, müspet iş olarak sadece şiiri seçmiş bir üniversite talebesiydim.
Birdenbire kapı açıldı. Orta boylu, toplu, yuvarlak çehreli, güzel, derin bakışlı bir adam içeriye girdi. Evet, hiçbir harikuladeliği yoktu. Belki çehre, vücut, hepsi bozulmak üzere olan bir muvazene ifşa ediyordu. Fakat konuşmaya başlayınca iş değişti. Pek az sonra herhangi bir dersi dinlemediğimizi, daha doğrusu bir düşüncenin solosunu seyrettiğimizi anladık. Yahya Kemal'in düşüncesi, önümüzde bir çeşit Nijinsky olmuş, 'Kurdun Ölümü'nü, daha doğrusu, arkasında bütün bir tarihten ve ıstıraplarımızdan bir fon, İstiklal Mücadelesi'nin acıklı ve şerefli raksını yapıyordu.”
Yahya Kemal, Mehmed Fuad Köprülü, Cenab Şahabettin, Ömer Ferit Kam ve Babanzade Ahmet Naim’in derslerini takip eden Tanpınar, 1923’te Şeyhi’nin “Hüsrev ü Şirin” mesnevisi üzerine yazdığı lisans teziyle fakülteden mezun oldu.
İslam Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı
Tanpınar, 1923’te Erzurum, 1926’da Konya, 1927’de Ankara, 1932’de İstanbul Kadıköy liselerinde ve 1930’da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü’nde öğretmenlik yaptı.
Şiirin yanı sıra çeviriler de gerçekleştiren yazar, 1929’da Ernst Theodor Amadeus Hoffmann’ın “Kremon Kemanı” ile Anatole France’ın “Kaz Ayaklı Kraliçe Kebapçısı” eserlerini Türkçeye kazandırdı.1933’te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Ahmed Haşim’in ölümüyle boşalan estetik ve mitoloji derslerini vermeye başlayan Tanpınar, 1939’da Tanzimat’ın 100. yılı dolayısıyla kurulan “XIX. Asır Türk Edebiyatı” kürsüsüne profesör olarak atandı.
Tanzimat sonrası Türk edebiyatı tarihini yazma görevi verilen yazar, aynı zamanda İslam Ansiklopedisi’ne de maddeler yazdı.1942’de CHP Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Tanpınar’ın ilk romanı “Mahur Beste”, 1944’te tefrika edilmiş, 1975’te kitaplaşmıştır. Eserini Lale Devri’nin ünlü hanende ve bestekârı Eyyübi Ebubekir Ağa’ya ithaf etmiştir.
Başyapıtı “Huzur” önce tefrika olarak neşredildi
Tanpınar’ın başyapıtı sayılan “Huzur” romanı 1948’de tefrika edilmiş, 1949’da kitap olarak yayımlanmıştır.Bir dönem Milli Eğitim Müfettişliği de yapan yazar, 1949’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yeniden göreve başladı.Türk insanının Doğu-Batı arasındaki bocalamasını işleyen “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” 1961’de okurla buluştu.“Mahur Beste” ve “Huzur” ile üçleme oluşturan “Sahnenin Dışındakiler” ise Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’daki mücadele ile İstanbul’daki aydın ve halk kesimlerinin farklı hayatlarını anlatır; 1950’de tefrika edilmiş, 1973’te basılmıştır.
Batılılaşma adı altında geleneğin hiçe sayılmasına yönelik eleştirileriyle öne çıktı
Hayatı boyunca eserlerinin yeterince değer görmemesinden yakınan Tanpınar, vefatından sonra romanları, denemeleri ve öyküleriyle büyük ilgi gördü.
Fikir dünyası yenilikçilik ve Batıcılık ekseninde şekillenen yazar, 1932’de İstanbul’a döndükten sonra Yahya Kemal çevresinin etkisiyle Batılılaşma sürecinde geleneğin yok sayılmasına yönelik eleştiriler getirdi. Yenilik-gelenek çatışmasını eserlerine yansıtan Tanpınar, en ünlü romanı “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”nde bu ikilemi derinlemesine ele aldı.
Roman ve hikâyeleriyle öne çıksa da şair kimliğini ön planda tutmayı tercih eden Tanpınar, yaklaşık 100 şiirinden 37’sini “Şiirler” kitabında 1961’de yayımladı.24 Ocak 1962’de kalp krizi sonucu İstanbul’da vefat eden yazar, Rumelihisarı Aşiyan Mezarlığı’nda Yahya Kemal’in kabrinin yanına defnedildi.
“Sanki varlık ve tarih cevherimizi kaybetmişiz, bir kıymet buhranı içindeyiz”
Roman ve hikâyelerinde zaman temasını işleyen Tanpınar, edebiyat dünyasında “zamanın peşinden giden yazar” olarak anıldı. Mezar taşına “Ne İçindeyim Zamanın” şiirinden “Ne içindeyim zamanın / Ne de büsbütün dışında” dizeleri yazıldı.
Eserlerinde tanık olduğu dönemleri de değerlendiren yazar; “Mahur Beste”de II. Abdülhamid dönemini, “Sahnenin Dışındakiler”de II. Meşrutiyet ve Milli Mücadele’yi, “Aydaki Kadın”da ise Demokrat Parti yıllarındaki toplumsal değişimleri eleştirdi.
Kültürel ve toplumsal meselelere dair düşüncelerini şu sözlerle özetledi:
“Bizi değiştirecek şeylere karşı ne bir mukavemet gösterebiliyoruz ne de ona tamamiyle teslim olabiliyoruz. Sanki varlık ve tarih cevherimizi kaybetmişiz, bir kıymet buhranı içindeyiz. Hiçbirini büyük manasında kendimize ilave etmeden, her şeyi kabul ediyor ve her kabul ettiğimizi zihnimizin bir köşesinde adeta kilit altında saklıyoruz.”Tanpınar’ın romanları: “Mahur Beste”, “Huzur”, “Sahnenin Dışındakiler”, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, “Aydaki Kadın”; öykü kitapları: “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”, “Yaz Yağmuru”; denemeleri: “Beş Şehir”, “Yaşadığım Gibi”; inceleme ve araştırmaları: “Tevfik Fikret”, “Namık Kemal”, “Edebiyat Üzerine Makaleler”, “Yahya Kemal”, “19. Asır Türk Edebiyat Tarihi”.