Oyuncu Pınar Altuğ bir takipçisinin sosyal medya hesabı üzerinden kendisine attığı mesajı ifşa etti. Kendisini dört çocuk babası olarak bir kişi, dolandırıldığını iddia ederek Altuğ'dan 450 bin TL maddi yardım istedi.
Gelen mesajı ifşa etmişti: Pınar Altuğ'a takipçisinden beddua
Oyuncu Pınar Altuğ'a mesaj atıp dolandırıldığını söyleyen bir kişi, oyuncudan 450 bin TL istedi. Altuğ bu mesajı sosyal medyasıdan ifşa ederken bir kullanıcı da ünlü oyuncuya beddua etti.
Altuğ, bu mesajı hikayesinde paylaşarak, "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" ifadelerini kullandı.
Altuğ'un bu paylaşımının ardından bir takipçisi kendisine "Seni eskiden çok severdim Çocuklar Duymasın filminden sana aşıktım ne kadar hanım hanım bir kadın derdim kendi kendime ama bu son yaptığın sana yakışmadı. Bir kişi sana güvenip destek istemiş o para senin bir ayakkabı bir çanta paran. Umarım Allah'tan sende daha zor günlere kalarak bir kuru ekmeğe muhtaç olursun Pınar hanım seni takipten çıkarıyorum" dedi.
Pınar Altuğ bu mesajla da şaşkına döndü ve mesajı ifşa ederek "Bence herkes bir güzel delirdi! Bunun başka bir açıklaması olamaz" dedi.