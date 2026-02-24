Parti, bu görüntüyü “Reklam Reklam Show” başlığı altında takipçileriyle paylaştı.

Gelecek Partisi, kamuoyunda geniş yankı uyandıran Bakan Işıkhan’ın AKP reklam panosu eşliğindeki ev iftarına X platformunda video yayınlayarak tepki gösterdi.

Partinin resmi hesabından yapılan paylaşımda, Işıkhan’ın iftar sofrası görüntülerinin yanı sıra daha önce bir TV programında ramazan dönemindeki siyasi iftar etkinliklerini tiye alan skeç kesitleri kullanıldı.

