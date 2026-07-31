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Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi yazarı Ramazan Akgün, kaleme aldığı son köşe yazısında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kamuoyunda "parti kapatılıyor" algısı yaratan açıklamalarını ve Ankara kulislerinde konuşulan kritik gelişmeleri değerlendirdi.

Akgün, bir siyasi partinin tek bir kişinin beyanıyla veya genel başkanın kararıyla kapatılamayacağını vurgulayarak, Gelecek Partisi teşkilatlarının mücadeleye yeni bir genel başkanla devam etmek istediğini ve bu noktada Selçuk Özdağ isminin öne çıktığını belirtti.

‘SİYASİ PARTİLER ŞAHIS ŞİRKETİ DEĞİLDİR’

Siyasette asıl sınavın ilkeleri kendi yaşamında uygulayabilmek olduğuna dikkat çeken Ramazan Akgün, yıllardır "tek adam yönetimi" eleştirisi yapanların kendi partilerinde kurulları devre dışı bırakmasını sert bir dille eleştirdi.

Akgün, hukuki sürece işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu açıktır. Bir siyasi parti, genel başkanın kameraların karşısına geçip yaptığı açıklamayla kapanmaz. Yetkili organlar toplanmadan, büyük kongre gerekli kararı almadan hiçbir genel başkan tek başına bir partinin tüzel kişiliğine son veremez. Bu nedenle ortada bugün itibarıyla kapanmış bir parti değil, siyasi sorumluluğunu farklı şekilde yorumlayan bir genel başkanın irade beyanı vardır."

KULİSLERDE SELÇUK ÖZDAĞ HAREKETLİLİĞİ VE MUHALEFETİN ÇAĞRISI

Ankara kulislerinden edindiği bilgileri aktaran Akgün, Gelecek Partisi’nin önemli bir kesiminin ve parti teşkilatlarının kapanma kararına sıcak bakmadığını ifade etti.

Parti içi muhalefet ve teşkilatların, mücadelenin yeni bir liderle sürdürülmesi gerektiği görüşünde birleştiğini belirten yazar, olası bir kongre sürecinde Selçuk Özdağ’ın genel başkanlık için adının ciddi şekilde değerlendirildiğini yazdı.

Ayrıca muhalefet cephesinden çok sayıda siyasi partinin de Gelecek Partili isimlerle temas kurarak, "Partiyi kapatmayın, mücadeleye devam edin" çağrısında bulunduğu öne sürüldü.

‘DEMOKRASİ MUHALEFETİN DE UYMASI GEREKEN BİR AHLAKTIR’

Yazısında "kurdum, kapattım" anlayışının Türk siyaseti için tehlikeli bir emsal oluşturacağını savunan Ramazan Akgün, siyasi partilerin liderlerin mülkü değil, kurucuların, delegelerin ve üyelerin ortak emaneti olduğunu vurguladı.

Demokrasinin sadece iktidardan istenen bir model olmadığını, muhalefetin de uyması gereken bir kültür olduğunu belirten Akgün, Gelecek Partisi’nde yaşanan bu sürecin Türk siyasetinin geleceğini doğrudan etkileyeceğini ve siyasetin artık "lider merkezli" değil "kurum merkezli" bir anlayışa dönmesi gerektiğini ifade etti.