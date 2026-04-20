Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Gelecek Partisi Ordu İl Başkanı Ali Safa Aydın, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Ordu Valisi Tuncay Sonel’i sert sözlerle eleştirdi. Sonel’in görev süresince devlet adamlığından uzaklaşıp bir partinin eş il başkanı gibi davrandığını savunan Aydın, geçmişte övgüler düzen bazı STK ve basın mensuplarının şimdi fotoğraflarını sildiğini belirterek, “Ordu dosyaları patlarsa ne yapacaklar, göreceğiz” dedi.

"BİR PARTİNİN EŞ İL BAŞKANI GİBİ DAVRANIYORDU"

Eski valinin tutumunu sert bir dille eleştiren Ali Safa Aydın, devlet adamlığına yakışmayan bir duruş sergilendiğini savundu. Aydın, "Son derece vahim ve iğrenç iddialarla gündeme gelen dönemin sözde valisi, bir partinin eş il başkanı gibi davranıyordu. Seçilmiş son Başbakan olan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun partisine, bizlere randevu vermemiş, havaalanında kendisini karşılamamıştı. Biz de bu karakterinden dolayı kendisiyle asla bir araya gelmemiştik." ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAF PAYLAŞANLAR ŞİMDİ SİLMEYE BAŞLADI"

Geçmişte Sonel’e yakın duran isimlerin şimdilerde tavır değiştirdiğine dikkat çeken Başkan Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve bazı basın mensuplarına da yüklendi. Aydın, "Şimdi bakıyorum da 'Vali Babamız' diyenler, onu Ordu'dan milletvekili ya da belediye başkanı yapmaya çalışanlar, boy boy fotoğraf paylaşanlar bu paylaşımlarını silmeye başlamış. Sözde gazeteci ve STK temsilcileri kendisini sosyal medya takibinden çıkmış." dedi.

"ORDU DOSYALARI PATLARSA"

Aydın, açıklamasını gündem yaratacak bir uyarıyla tamamlayarak sürecin yakından takipçisi olacaklarının mesajını verdi: "Eğer iddia edilen Ordu dosyaları patlarsa, bu isimler ne yapacaklar bakalım hep birlikte göreceğiz."