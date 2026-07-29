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Kaynak: Haber Merkezi

Ahmet Davutoğlu'nun aktif siyaseti bırakma kararı alması ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırmasının ardından partinin milletvekillerinin siyasi geleceği gündeme geldi.

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara kulislerinde konuşulan transfer iddialarını aktardı.

Burhan'ın paylaştığı kulis bilgilerine göre, Mustafa Bilici'nin AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Sema Silkin Ün için ise Yeniden Refah Partisi'nin öne çıktığı, ancak AK Parti'den teklif gelmesi halinde bu seçeneğin de değerlendirilebileceği ifade edildi.

Paylaşımda, Selçuk Özdağ'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönünde bilgiler bulunduğu, son kararını ise Mansur Yavaş ile yapacağı görüşmenin ardından vereceği ve ayrıca Yeni Parti'den sürpriz bir teklif beklediği öne sürüldü.

Kani Torun için ise önceliğin AK Parti'den gelecek olası bir teklif olduğu, böyle bir teklif gelmemesi halinde DEM Parti'ye geçmesinin beklendiği iddia edildi.

Öte yandan Burhan, YENİ YOL grubunun da dağılmasının beklendiğini ileri sürdü.