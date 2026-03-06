Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, Parti Başkanlık Kurulu’nda (PBK) yapılan yeni görevlendirmeleri duyurdu. Parti yönetimindeki değişiklikler, partinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklamaya göre partinin üst yönetiminde kapsamlı bir görev dağılımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Ayhan Sefer Üstün, Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Genel başkan yardımcılarının görev alanları
Güncellenen listeye göre genel başkan yardımcıları ve sorumlu oldukları alanlar şöyle sıralandı:
Mustafa Bilici – Siyasi İşler
C. Kani Torun – Dış İşleri
Engin Keskinel – Kurumsal İletişim ve Bilişim
Ferhat Esener – STK ve Halkla İlişkiler
Hasan Seymen – Genel Sekreter
Mustafa Yeşilyurt – Teşkilat
Ömer Ünal – Seçim İşleri
Rumi Bekiroğlu – Adalet ve Hukuk İşleri
Hasan Hüseyin Bozok – Yerel Yönetimler
Mustafa Gözel – Siyasi Söylem ve AR-GE
Yeşim Karadağ – Kadın Politikaları
Gökay Yavuz – Ekonomi ve Finans Politikaları
Feridun Bilgin – Sektörel Gelişme ve Kalkınma Politikaları
Meryem Türktekin – İnsan Hakları
Abdullah Başç – İdari ve Mali İşler
Aynur Algül – Sosyal Politikalar
Mustafa Çakmakçı – Gençlik ve Spor Politikaları
Burçak Başbuğ Erkan – İklim, Çevre ve Tarım
Can Cankesen – Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Abdullah Güzeldülger – Temiz Siyaset ve Yolsuzlukla Mücadele
Alper Alkan – Sağlık Politikaları
Alpaslan Yıldız – Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Politikaları
Azizcan Erenkol – Kültür ve Sanat Politikaları
Emrah Kılıç – İç Güvenlik ve Göç Politikaları
Halime Polat – Aile Politikaları
Ayrıca Ufuk Karcı, partinin sözcüsü olarak görev yapacak.