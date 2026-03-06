Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, Parti Başkanlık Kurulu’nda (PBK) yapılan yeni görevlendirmeleri duyurdu. Parti yönetimindeki değişiklikler, partinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamaya göre partinin üst yönetiminde kapsamlı bir görev dağılımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Ayhan Sefer Üstün, Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Genel başkan yardımcılarının görev alanları

Güncellenen listeye göre genel başkan yardımcıları ve sorumlu oldukları alanlar şöyle sıralandı:

Mustafa Bilici – Siyasi İşler

C. Kani Torun – Dış İşleri

Engin Keskinel – Kurumsal İletişim ve Bilişim

Ferhat Esener – STK ve Halkla İlişkiler

Hasan Seymen – Genel Sekreter

Mustafa Yeşilyurt – Teşkilat

Ömer Ünal – Seçim İşleri

Rumi Bekiroğlu – Adalet ve Hukuk İşleri

Hasan Hüseyin Bozok – Yerel Yönetimler

Mustafa Gözel – Siyasi Söylem ve AR-GE

Yeşim Karadağ – Kadın Politikaları

Gökay Yavuz – Ekonomi ve Finans Politikaları

Feridun Bilgin – Sektörel Gelişme ve Kalkınma Politikaları

Meryem Türktekin – İnsan Hakları

Abdullah Başç – İdari ve Mali İşler

Aynur Algül – Sosyal Politikalar

Mustafa Çakmakçı – Gençlik ve Spor Politikaları

Burçak Başbuğ Erkan – İklim, Çevre ve Tarım

Can Cankesen – Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Abdullah Güzeldülger – Temiz Siyaset ve Yolsuzlukla Mücadele

Alper Alkan – Sağlık Politikaları

Alpaslan Yıldız – Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Politikaları

Azizcan Erenkol – Kültür ve Sanat Politikaları

Emrah Kılıç – İç Güvenlik ve Göç Politikaları

Halime Polat – Aile Politikaları

Ayrıca Ufuk Karcı, partinin sözcüsü olarak görev yapacak.